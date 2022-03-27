ВСУ разбили оккупантов РФ и освободили Тростянец: в городе большие разрушения, заминирована больница

В Тростянце много раненых, спасатели выясняют адреса, чтобы людей можно было отвезти в больницы / Скриншот видео Facebook-страница главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого

В Тростянце Сумской области, который ранее освободили от российской оккупации Вооруженные силы Украины, нет еды и коммуникаций. В городе сильные разрушения, на улицах десятки единиц сожженной военной и гражданской техники. Оккупанты заминировали больницы. Много людей ранены, они лежат дома или у родственников. Проводятся спасательные работы. Об этом заявил заместитель руководителя областной военно-гражданской администрации Тарас Савченко.

На странице главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Facebook опубликованы кадры из Тростянца. После оккупации российскими войсками в городе серьезные разрушения, захватчиками заминирована больница. На улицах множество сожженной военной и гражданской техники. Нет еды, воды, света и связи.

Савченко прибыл в город с колонной гуманитарного груза, в которой продукты, детское питание, товары для маленьких детей, средства гигиены и медикаменты первой необходимости.

"Мы увидели огромные разрушения. Мы увидели десятки единиц сожженной техники - как гражданской, так и военной. Полное отсутствие каких-либо коммуникаций, в том числе связи, света, воды", - говорит чиновник.

По его словам, ситуация в городе ужасная. Больница заминирована. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям работают над восстановлением жизнедеятельности.

"В Тростянце ситуация ужасная. В последние дни была под обстрелом больница, она заминирована. Сегодня нам не удалось попасть на территорию больницы – там работают специалисты, работают военные", - рассказал Савченко.

Также он сказал, что в Тростянце много людей ранены. Многие из них находятся дома или у своих родственников. Спасателям поручено найти выяснить адреса людей, чтобы отвезти их в больницы в Сумы и другие населенные пункты региона.

Напомним, в субботу вечером, 26 марта, Вооруженные силы Украины освободили город Тростянец на Сумщине от российской оккупации. Военным 93-ей бригады Холодный Яр удалось вытеснить Кантемировскую танковую дивизию РФ. Оккупанты бежали из города, оставляя технику и боеприпасы, которые будут использоваться ВСУ для деоккупации других территорий.