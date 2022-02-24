ВСУ сбили на Донбассе 5 российских самолетов и вертолет, уничтожены два танка

В Луганской области сбито 5 самолетов и 1 вертолет России / Фото Reuters

В Луганской области сбиты пять самолетов и один вертолет России. Об этом сообщает утром в четверг, 24 февраля, штаб Cухопутных войск ВСУ.

Кроме того, в районе города Счастья украинская армия уничтожила два танка и несколько грузовиков РФ.

"По предварительной оперативной информации в Луганской области сбито 5 самолетов и 1 вертолет России", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в районе Счастья уничтожены два танка и несколько грузовиков России.

Как сообщал Главред, государственная граница Украины подверглась атаке российских войск со стороны Российской Федерации и Республики Беларусь. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.

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В ГПСУ добавили, что атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.

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Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин напал на Украину, и РФ несет всю ответственность за смерти.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией в Донбассе.