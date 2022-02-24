Границы Украины были атакованы со стороны Беларуси - ГПСУ

Атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.
Государственная граница Украины подверглась атаке российских войск со стороны Российской Федерации и Республики Беларусь. Об этом сообщили в Госпогранслужбе.
"Около 5:00 государственная граница Украины на участке с Российской Федерацией и Республикой Беларусь подверглась атаке со стороны российских войск, поддерживаемых Беларусью", - говорится в сообщении.
В ГПСУ добавили, что атаки на пограничные подразделения, пограничные наряды и пункты пропуска проходят с применением артиллерии, тяжелой техники и стрелкового оружия.
"Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей. Кроме того, атака происходит со стороны временно оккупированного Крыма. Также фиксируется работа диверсионно-разведывательных групп противника", - говорится в сообщении.
В зависимости от ситуаций на участках границы, пограничники вместе с Вооруженными Силами Украины и Национальной гвардией Украины ведут огонь по врагу.
Информация о возможных ранениях среди пограничников уточняется.
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране введут военное положение из-за вторжения России. Глава государства призвал украинцев сохранять спокойствие и оставаться дома.
Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Путин напал на Украину, и РФ несет всю ответственность за смерти.
Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил в ночь на четверг, 24 февраля, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией в Донбассе.
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