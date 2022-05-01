УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

ВСУ способны уничтожить Крымский мост, но есть важный нюанс - эксперт

1 мая 2022, 01:30

Заявления об ударе по важном стратегическом объекте оккупантом пока что является хайпом, считает Валентин Бадрак

ВСУ способны уничтожить Крымский мост, но есть важный нюанс - эксперт

Разговоры о возможном ударе ВСУ по Крымскому мосту идут уже не первую неделю. Многие эксперты уверены, что такой вариант вполне реальный.

Писатель, военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в чате на Главреде указал на главный нюанс в этом вопросе.

"Пока что это хайп, так что предметно об этом говорить рано. В определенных условиях такой сценарий возможен. Для этого требуется либо срочное развитие дивизионов "Нептунов" (около трех дивизионов – такое количество можно произвести в год), либо мощное количество ракет от западных партнеров", - пояснил эксперт.

Поэтому, считает Бадрак, еще рано говорить о реализации сценария уничтожения такого важного для оккупантов Крымского моста.

Читайте также"Крейсер "Москва" этому свидетель": Гиркин уверен, что Крымский мост обречен на уничтожение"Но пока не заметно, чтобы наши партнеры были готовы предоставлять нам такие ракеты как, например, NSM (Naval Strike Missile) или Harpoon. Поэтому уничтожение Крымского моста будет возможно только тогда, когда у нас будут выше названные ракеты, чтобы три дивизиона "Нептунов".

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.

Читайте также:

viber
война в Украине Валентин Бадрак Крымский мост
Реклама
Популярное
Гороскоп на май 2022 для всех знаков зодиака: Овнам – большие деньги, Близнецам – завистьГороскоп на май 2022 для всех знаков зодиака: Овнам – большие деньги, Близнецам – зависть Наступают тяжелые времена: четыре знака зодиака могут остаться на мели до конца 2022 годаНаступают тяжелые времена: четыре знака зодиака могут остаться на мели до конца 2022 года 3 самые лучшие короткие стрижки для женщин после 50 лет с эффектом омоложения3 самые лучшие короткие стрижки для женщин после 50 лет с эффектом омоложения Еще один популярный российский певец отказался выступать на патриотическом концерте под буквой "Z"Еще один популярный российский певец отказался выступать на патриотическом концерте под буквой "Z" Гороскоп для Стрельцов на май 2022: выигрыш в лотерею, рывок и новый этапГороскоп для Стрельцов на май 2022: выигрыш в лотерею, рывок и новый этап
Поддержите Главред

Последние новости

01:30

ВСУ способны уничтожить Крымский мост, но есть важный нюанс - эксперт

00:31

"Никогда не забудет": Зеленский резко высказался о вражеских обстрелах Одессы

00:08

Оккупантов "покрошили" с техникой: Зеленский рассказал о проблемах с подготовкой парада в МосквеВидео

00:05

Ермак обсудил с советником Эрдогана войну и гарантии безопасности

30 апреля, суббота
23:46

Расстреливали мирных людей: под Киевом нашли двух коллаборантов, которые убивали украинцевВидео

Реклама
23:18

Модель лупит оккупантов на фронте: девушка-военнослужащая рассказала о войнеВидео

23:14

"Мы много потеряли": в УЕФА шокировали заявлением в поддержку российских спортсменовВидео

22:52

В Украине прогнозируют скачок цен на продукты: что подорожает

22:44

"Убитых очень много": Арестович рассказал о потерях оккупантов в УкраинеВидео

22:07

Анджелину Джоли во Львове срочно увели в укрытие: актриса бежала под вой сиренВидео

22:05

Посещение кладбищ во время войны: спасатели дали важные рекомендации

21:56

Удачная охота: ВСУ за три минуты стерли в порошок четыре танка рашистовВидео

21:37

"Самый тяжелый период прошел": астролог составил гороскоп для Украины на май и рассказал о победеВидео

21:19

Орки принудительно вывозят мирных жителей из Харьковской области - Генштаб

21:17

Супергерой-легенда: в ВСУ рассказали о наводящем ужас на рашистов Призраке КиеваВидео

20:55

Генерал РФ попал на концерт Кобзона: ВСУ уничтожили сотню орков вместе с начштаба армииВидео

20:52

Цены на газ для населения заморозили до 1 октября: подробности

20:38

Привлечете удачу и невероятное богатство: приметы на май, которые принесут небывалый успехВидео

20:30

Отмена санкций и статус русского языка: в ОП осадили нафантазировавшего о переговорах ЛавроваВидео

20:28

"Уложили много пацанов": разведка перехватила очередной разговор оккупантаВидео

Реклама
19:55

Эвакуация из Попасной временно приостановлена: в чем причинаВидео

19:48

Зачистка пригорода Харькова: рашистов вышвырнули из четырёх населенных пунктовВидео

19:31

Оккупанты пугают жителей Приднестровья угрозой с УкраиныВидео

19:29

Почему путинские воры грызутся с путинскими пропагандистамимнение

19:11

Пугачева отметила День рождения с Макаревичем в Израиле - бывшие фанаты "забросали камнями" кумиров

19:07

РФ нанесла ракетный удар по Одесской области: разрушена ВПП аэропортаВидео

18:56

США перебрасывают в Украину плавающие "бронеавтобусы": ВСУ вооружают БТР M113Видео

18:54

Приметы на 1 мая: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

18:32

ЕС может ввести эмбарго на российскую нефть до конца года – Bloomberg

18:23

Стало известно о подготовке эвакуации жителей из Мариуполя: первые деталиВидео

18:23

Украина на Евровидении-2022: Kalush Orchestra провели первую репетицию в Турине и спели новую песнюВидео

17:53

Орков "перемелет на фарш": в Украину отправляют мощные немецкие САУ PzH 2000Видео

17:52

Выступит перед русскими олигархами: росСМИ "поливают грязью" украинскую певицу

17:45

Даша Астафьева обматерила известного украинского певца, который выступает в РФ: "Ты что, ку-ку?"Видео

17:27

В Мариуполе танки РФ в упор расстреливают дома с прячущимися в подвалах жителямиВидео

17:19

Два сценария путинского поражениямнение

16:58

РФ выпроваживают с МКС: Россия покинет космическую станцию из-за санкций - BloombergВидео

16:58

Вкуснейший рулет из шпината по секретному рецепту: готовить всего 15 минутВидео

16:54

Передали "горячий привет" с неба: ВСУ уничтожили батарею российских гаубиц Мста-БФотоВидео

16:37

Лорак, Брежнева и Меладзе выступят перед россиянами на турецком курорте

Реклама
16:34

"Человек поверил, что он - Мессия": Андрей Данилко рассказал, почему Путин развязал войну в Украине

16:26

РФ убивает пленных в Мариуполе: матери солдата НГУ прислали жуткое фотоВидео

16:10

"Я молюсь о прекращении войны": Анджелина Джоли приехала в УкраинуВидео

16:05

Военный эксперт рассказал, сможет ли Украина вернуть Крым и ОРДЛО силой

15:52

Франция даст Украине больше оружия: детали переговоров Зеленского с МакрономВидео

15:47

"Забью себе осколок в ногу молотком": орки ищут новые методы, как удрать с фронта с компенсациейВидео

15:38

Большой куш, хорошие новости и новый дом - гороскоп на май 2022 для Рыб

15:22

"Ни один выстрел не был неудачным": боец ВСУ за день испепелил 6 единиц бронированной техники врага

15:20

Сбил 40 самолетов РФ: в Британии рассказали о подвиге 29-летнего Призрака КиеваВидео

15:19

Коммунистический зомби: в Новой Каховке оккупанты поставили памятник ЛенинуВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять