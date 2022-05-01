ВСУ способны уничтожить Крымский мост, но есть важный нюанс - эксперт

Разговоры о возможном ударе ВСУ по Крымскому мосту идут уже не первую неделю. Многие эксперты уверены, что такой вариант вполне реальный.

Писатель, военный эксперт, директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак в чате на Главреде указал на главный нюанс в этом вопросе.

"Пока что это хайп, так что предметно об этом говорить рано. В определенных условиях такой сценарий возможен. Для этого требуется либо срочное развитие дивизионов "Нептунов" (около трех дивизионов – такое количество можно произвести в год), либо мощное количество ракет от западных партнеров", - пояснил эксперт.

Поэтому, считает Бадрак, еще рано говорить о реализации сценария уничтожения такого важного для оккупантов Крымского моста.

Читайте также"Крейсер "Москва" этому свидетель": Гиркин уверен, что Крымский мост обречен на уничтожение"Но пока не заметно, чтобы наши партнеры были готовы предоставлять нам такие ракеты как, например, NSM (Naval Strike Missile) или Harpoon. Поэтому уничтожение Крымского моста будет возможно только тогда, когда у нас будут выше названные ракеты, чтобы три дивизиона "Нептунов".

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Вооруженные силы Украины, как только у них будет такая возможность, нанесут удар по Крымскому мосту в захваченном Крыму.

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