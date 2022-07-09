ВСУ уничтожили две вражеские ДРГ на Донбассе: убиты 13 оккупантов, есть пленные

Бойцы ВСУ уничтожили две ДРГ РФ / Генштаб ВСУ

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили на Донбассе две разведывательно-диверсионные группы оккупантов РФ.

Как рассказал в Telegram журналист Роман Цимбалюк, в результате ликвидированы 13 российских захватчиков.

По его данным, бойцы ВСУ отличились результативными действиями 6 июля в Донецкой области.

"ВС РФ продолжает активно отправлять диверсионно-разведывательные группы для обнаружения позиций ВС Украины, но большинство из них не возвращается", - сообищил журналист.

"Так, 6 июля в Донецкой области было уничтожено две ДРГ, имеется информация о гибели 13 военнослужащих ВС РФ. Кроме того, несколько солдат сдались в плен и теперь докладывают украинским военным о подробном месторасположении российских позиций и о наступательных планах.", - добавил Цимбалюк.

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Ранее сообщалось о том, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили еще троих российских оккупантов – уроженцев республики Кабардино-Балкария.

В Украине ликвидировали лейтенанта Степана Мамбергера, ефрейтора Артема Мамыкина и рядового Данила Дикова.

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