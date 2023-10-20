ВСУ взорвали одним махом: названо впечатляющее число уничтоженных вертолетов РФ

На удар ATACMS приходится свыше 10% от всех подтвержденных потерь вертолетов ВКС РФ.

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РФ потеряла много боевых вертолетов в результате ударов по аэродромам (иллюстративное фото) / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay, mil.ru

В результате ударов по аэродромам во временно оккупированных Бердянске и Луганске российские оккупанты в переговорах между собой констатируют большие потери, рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

Об этом свидетельствуют перехваченные разговоры противника, в которых военные ВС РФ подтверждают потери, которые они понесли из-за ударов ВСУ, подчеркнул он в эфире информационного телемарафона.

"Да, есть перехват и по этим эпизодам (удар по аэродромам в Бердянске и Луганске — ред.) Действительно, те оккупанты, которые находятся на передовой на тех позициях, которые были поражены, констатируют значительные потери техники, личного состава. Это каждый раз интересно слушать, когда оккупант говорит со своими советниками, женой или матерью, которые находятся на территории РФ и там, на том конце провода щедро удивляются, как же так — у нас пропаганда совсем о другом говорит", — рассказал представитель ГУР. видео дня

Схема поражения вертолетов на аэродроме РФ / @MarcinRogowsk14

Детали потерь РФ в результате ударов по аэродромам

В то же время на основе спутниковых снимков можно говорить о т ом, что в результате атак на аэродромы оккупантов, в Бердянске под удар попали 9 машин (четыре Ми-8 и пять Ка-52), а в Луганске — в 5 машин (неизвестной модели) РФ.

Как отмечает The Insider, по всей видимости, значительная часть из техники оккупантов не уничтожена, а повреждена, однако восстановление, если оно возможно, может как минимум занять много времени.

Ссылаясь на данные OSINT-исследователей, издание отмечает, что всего с начала войны подтвержденные потери российских вертолетов составили 115 единиц.

"Иными словами, на одну атаку несколькими ракетами ATACMS в ночь на 17 октября приходится свыше 10% от подтвержденных потерь вертолетов ВКС РФ", - добавили авторы.

Радиус поражения ракетами ATACMS / theins.ru

Удары по военным аэродромам РФ

Ранее были раскрыты потери РФ в результате ударов ATACMS по аэродрому в Луганске. Эксперты допускают, что для удара по аэродрому ВСУ могли применить и не ATACMS.

Известно, что ракетные войска ВСУ применили ATACMS в ночь на 17 октября по аэродромам в Бердянске и Луганске. В результате ударов ВКС РФ потеряли по меньшей мере 9 вертолетов, спецтехнику, один "Панцирь С2" с личным составом и тому подобное.

Вскоре появились спутниковые снимки, на которых видны повреждения на аэродроме в Бердянске. Отдельно заметно повреждение взлетной полосы.

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