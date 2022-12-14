"Выполнения боевых задач": эксперт рассказал, когда ВСУ зайдут в РФ

Роман Свитан считает, что украинские военные могут зайти в Таганрог.

ВСУ могут зайти на территории РФ / Коллаж фото 1 ОБрСпН имени Ивана Богуна, личный архив Романа Свитана

Украинские военные в ходе войны могут зайти на территорию России. Это будет необходимо для выполнения боевых задач. Об этом во время чата на Главреде рассказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан.

Он не исключает, что ВСУ зайдут в Таганрог. Свитан объяснил, что это будет возможно после мощного продвижения вперед в Луганской области.

"Возможен лишь кратковременный заход на территорию России – для выполнения боевых задач. После выхода на Луганск мы можем обойти его с востока и уйти на Таганрог, чтобы, таким образом, отсечь донецкую группировку войск противника от снабжения. Все будет зависеть от сил и средств, которые будут переданы командирам данного сектора. Это самое оптимальное, с военной точки зрения, движение", - сказал Роман Свитан.

После деоккупации Украина выйдет на границы 1991 года, но на Урал или Москву идти не собирается.

"Мы не пойдем ни на Москву, ни до Урала. Для того чтобы выполнить такого рода движение у нас должна быть, как минимум, 5-7-милионная армия, а у нас ее нет и пока не предвидится … Но после этого – после деоккупации – мы отойдем на границы 1991 года. Еще раз повторюсь, мы – не россияне, нам чужих территорий не надо", - добавил полковник.

Война России против Украины

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина вернет все свои территории, включая Крым и Донбасс. По его словам, часть территорий будет возвращена военным путем, а часть – дипломатическим. В то же время Кулеба отметил, что сейчас слишком рано делать какие-либо прогнозы относительно того, какие временно оккупированные регионы будут возвращены благодаря слаженным действиям ВСУ, а какие – за столом переговоров.

Ранее заместитель министра обороны Украины, генерал-майор в отставке Владимир Гаврилов заявил, что Вооруженные силы Украины могут зайти в Крым до конца декабря, а вся война с Россией закончится весной 2023 года. Как отметил Гаврилов, Украина никогда не перестанет биться до победы, несмотря на ядерную угрозу со стороны РФ.

В то же время директор Центра армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак считает, что после завершения горячей фазы войны противостояние российской армии будет продолжаться еще 10-15 лет. Он подчеркнул, что Украине нужно обеспечить надлежащий оборонный потенциал, чтобы не произошло второй попытки полномасштабного вторжения в Украину.

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