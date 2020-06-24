Компенсация, риски разрушения здания и проблемы в ЖКХ: что говорят после взрыва дома на Позняках

Жители дома получат материальную компенсацию / dsns.gov.ua

Пока правоохранительные органы пытаются установить причину взрыва в жилом доме в Дарницком районе на улице Соломии Крушельницкой в Киеве, местные власти решают вопросы касательно денежной компенсации и предоставления жилья пострадавшим. В пятый подъезд жилого дома, где произошел взрыв, уже пустили жителей. И это несмотря на тот факт, что существует опасность полного разрушения дома.

Компенсации жителям дома на Позняках

Во вторник, 23 июня, пострадавшие от взрыва жители дома собрались под зданием Дарницкой районной администрации с целью выяснения информации о том, получат ли они компенсацию. На встречу к пострадавшим вышел глава местной РГА Ярослав Лагута, который заявил, что пострадавшим выплатят трехуровневую компенсацию в размере от 50 до 100 тысяч гривен. Деньги получат владельцы квартир.

"50 тысяч гривен - это материальная помощь на квартиру, на каждую квартиру. 70 тысяч гривен - это материальная помощь на каждого человека, который признан потерпевшим, то есть с повреждениями, и 100 тысяч гривен получит семья каждого погибшего", - заверил Лагута в комментарии ТСН.

Крайне непросто обстоит вопрос с предоставлением жилья. Рассматривается два основных варианта – либо людям дадут квартиры с такой же площадью, либо же возместят стоимость жилья. Однако в первом случае возникает проблема оценки стоимости квартиры – цена, по которой стоимость квартиры оценивает государство, отличается от рыночной цены. Второй вариант может занять очень много времени.

Сегодня, 24 июня, Кличко подтвердил, что пострадавшие от взрыва получат от 50 до 100 тысяч гривен компенсации. Соответствующее решение приняла комиссия Киева по вопросам чрезвычайных ситуаций.

"Все пострадавшие семьи получат по 50 тысяч гривен. Тем, кто получил тяжелые травмы, выделят по 80 тысяч. Жителям с повреждениями средней тяжести выплатим по 70 тысяч гривен. Те же, у кого легкие травмы, получат по 60 тысяч. А люди, которые потеряли близких, получат по 100 тысяч гривен за каждого погибшего", - объяснил мэр Киева, добавив, что финансовые средства люди получат уже в скором времени.

Комментируя вопрос по поводу нового жилья для пострадавших, Кличко подчеркнул, что уже обсудил это с премьер-министром Денисом Шмыгалем и предложил выделить денежные средства на реализацию данной инициативы из государственного бюджета и бюджета Киева. Город, как утверждает Кличко, готов выделить 30 миллионов гривен.

Дом может внезапно рухнуть

Глава управления по вопросам чрезвычайных ситуаций КГГА Роман Ткачук в комментарии Громадське радіо заявил, что в данный момент власти отселили только тех людей, которые проживали на аварийном участке. В частности, в пятый подъезд уже пустили жителей.

Более того, как утверждает Ткачук, существует риск неожиданного разрушения здания. Поэтому спасатели установили круглосуточное наблюдение за домом.

"Конечно, здание неустойчиво, и в настоящее время сохраняется возможность его внезапного разрушения, поэтому сейчас спасатели выставили инструментальный пост, который постоянно в режиме 24/7 контролирует техническое состояние этого здания", - сказал чиновник.

Неуправляемая ситуация в ЖКХ

Причину взрыва в доме на Позняках выясняют правоохранительные органы. Согласно предварительной версии, причиной может быть взрыв газовоздушной смеси. Другие версии в данный момент прорабатываются.

По мнению бывшего министра жилищно-коммунального хозяйства, народного депутата Алексей Кучеренко, выводы пока делать рано – нужно дождаться решения комиссии. Сила взрыва говорит о том, что концентрация газа была очень большой: согласно правилам безопасности, в случае такой утечки от газоснабжения должны были отключить весь жилой дом.

Кучеренко считает, что трагический взрыв на Позняках свидетельствует о том, что государство потеряло рычаги управления над сферой жилищно-коммунального хозяйства. Государство ушло из ЖКХ, вследствие чего безопасность теперь обеспечивать некому.

"Не стоит рассчитывать на то, что собрание жильцов сможет обеспечить безопасность своему дому. Это величайшая ошибка. Многоквартирный дом – источник техногенной опасности. Газ, электроэнергия, лифты, сети - это не шутки и требует профессионального ответственного управления", - сказал Кучеренко в комментарии Голос.

В воскресенье, 21 июня, в 10:00 на улице Соломии Крушельницкой в Дарницком районе города Киева произошел взрыв в жилом доме.

По предварительной информации, инцидент произошел по причине взрыва газовой смеси.

В результате взрыва погибли 5 человек.