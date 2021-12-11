"Задние кресла сорвало, людей раздавило": микроавтобус, который разбился под Черниговом, был грузовым

Микроавтобус, который разбился под Черниговом, был грузовым / Фото facebook.com/MNS.GOV.UA

На днях в Черниговской области произошло жуткое ДТП с множеством жертв - рейсовая маршрутка столкнулась с фурой. В результате аварии 11 человек погибли мгновенно, еще один скончался в машине скорой помощи и еще один – уже в больнице. Микроавтобус, который перевозил пассажиров, изначально был грузовым, заявил заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем.

В комментарии "Суспильному" он сказал, что в Министерстве инфраструктуры провели расследование, указавшее, что микроавтобус с грузового на пассажирский был переоборудован за границей. Хотя в других государствах такой транспорт не может участвовать в конкурсе на пассажирские перевозки, в Украине это разрешили.

"Жертв трагедии могло быть меньше, если бы это был автобус для перевозки пассажиров. Потому что задние кресла, по сути, просто сорвало из-за плохого крепежа, и людей раздавило", — сказал Найем.

Замминистра добавил, что разбившийся в ДТП микроавтобус в Украину привезли в 2010 году. Здесь он прошел все проверки и был допущен к пассажирским перевозкам.

"Мы уже знаем, какая точка обязательного технического контроля предоставила ему это разрешение, и кто провел ему и подтвердил, что он может осуществлять перевозку пассажиров. И эта точка контроля совершила ошибку, потому что они должны указать, что он переоборудован", — сказал Найем.

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Грузовик также был нелицензирован, однако сейчас законодательство этого не требует.

Напомним, утром во вторник, 7 декабря, вблизи села Брусилов Черниговского района на автодороге Н-27 Чернигов-Гремяч произошло столкновение грузового автомобиля с маршрутным микроавтобусом. Жертвами аварии стали 13 человек, шесть человек пострадали.

Все люди, которые травмировались во время ДТП в Черниговской области, находятся в больницах в тяжелом состоянии, среди них один ребенок.

Предполагается, что аварию могли повлечь неблагоприятные погодные условия, дорожное покрытие и техническое состояние автобуса. Все это, а также другие обстоятельства и причины аварии, будут исследованы в ходе расследования.

Водитель грузовика был госпитализирован. После оказания медицинской помощи мужчину задержали, он находится в специализированной палате под стражей полиции. 8 декабря водителю грузовика DAF сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 3. ст. 286 УК Украины). За это ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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