Зам мэра Черкасс Ботнар раскрыл подробности своего заказного "убийства"

Ботнар инсценировал собственное убийство / Фото: Facebook/Юрий Ботнар

Заместитель мэра Черкасс Юрий Ботнар заявил, что за организацию его убийства задержан депутат Черкасского горсовета Максим Шадловский, который является "политической крышей" истинного заказчика преступления.

На брифинге, который на транслировался на его Facebook-странице, чиновник напомнил, что на прошлой неделе его похищение и убийство инсценировали СБУ и ГБР.

По словам чиновника, задержанный за организацию "убийства" Шадловский является "политической крышей" Андрея Бортника - владельца управляющей компании Новое качество. С этим предприятием город подписал соглашение на вывоз мусора и содержание домов.

"Под протокол следствию я сообщил, что связываю это покушение с моей деятельностью, политической, служебной, антикоррупционной, поскольку и я, и наша команда последовательно голосовала за расторжение соглашений с "Новым качеством", которое принадлежит Андрею Бортнику", - заявил зам мэра.

Читайте такжеСкандальный мэр Черкасс подал в суд на ЗеленскогоБотнар заявил, что компания Новое качество предоставляла местным жителям услуги по завышенным ценам, но не справлялась со своими обязанностями. Он добавил, что у владельца предприятия есть "криминальная крыша". Речь идет о криминальных группировках, которые курируются из Москвы, а также бывшими представителями Партии регионов.

Как ранее сообщалось, в Черкассах сотрудники Госбюро расследований совместно с СБУ задержали депутата Черкасского городского совета, который заказал убийство заместителя мэра Черкасс.

Напомним, в Черкассах без вести пропал руководитель областной организации ВО Свобода и вице-мэр города Юрий Ботнар. По информации супруги и отца Ботнара, вчера около 19.30 в районе горсовета он отошел от своей машины на какую-то встречу и пропал.