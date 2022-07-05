Запрет на выезд военнообязанных: в Раде анонсировали отмену и назвали сроки

/ Facebook/Сергей Дивеев

В Украине могут отменить норму законодательства о том, что военнообязанные в условиях военного времени обязаны получать разрешение на выезд из области по месту регистрации.

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект №7522, который предусматривает отмену ограничения на передвижение внутри страны для военнообязанных во время военного положения и мобилизации. Соответствующий текст проекта закона опубликовал в своем Facebook один из авторов документа нардеп Дмитрий Чорний.

Документ предусматривает исключение из закона "О военной обязанности и военной службе" нормы о том, что в военное время запрещается выезд призывников, военнообязанных и резервистов с места жительства без соответствующего разрешения руководителя местного территориального центра комплектования и соцподдержки.

Кроме того, из закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" предлагается исключить норму, по которой гражданам, находящимся на военном учете, с момента объявления мобилизации запрещено менять место жительства без соответствующего разрешения.

Добавим, что нардепы предлагают из закона "О правовом режиме военного положения" исключить норму о запрете гражданам, находящимся военном или специальном учете в МВД, СБУ или Службе внешней разведки менять место жительства без разрешения военного комиссара.

В свою очередь один из авторов документа народный депутат Кирилл Нестеренко уточнил, что законопроект №7255, предусматривающий изменения в порядок выезда призывников, военнообязанных и резервистов за пределы их мест проживания, может быть проголосован в парламенте уже в пятницу или субботу.

Читайте такжеВыезд военнообязанных в другие области: в Генштабе объяснили, где получать разрешение

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный объяснил, что военнообязанные украинцы должны будут брать разрешение для выезда из своего района или области.

"Напоминаю, идет война. Вы нужны своему государству. Все, кто до сих пор не стоит или не восстановился на военном учете, должны это сделать. Те, кто планирует выезд за пределы своих районов и областей, должны взять разрешение в ТЦК (территориальный центр комплектования - ред.)", - написал Залужный.

Читайте еще: