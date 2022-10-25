Застрелили через дверь: появились детали казни оккупантами РФ известного дирижера в Херсоне

Юрий Керпатенко / Факты

Стали известны подробности жестокого убийства российскими оккупантами в Херсоне известного дирижера областной филармонии Юрия Керпатенко.

Как рассказали его друзья и знакомые, оккупанты планировали пропагандистские акции и хотели, чтобы в них участвовал камерный оркестр "Гилея", дирижером которого и был 46-летний украинец. За отказ сотрудничать оккупанты РФ пришли в дом музыканта и застрелили его через дверь, пишут Факты.

Как рассказали знакомые убитого рашистами дирижера, в тот день он находился дома вместе со своей возлюбленной. Она в тот злосчастный день она стала свидетелем расстрела любимого и получила ранение, с которым попала в больницу.

Отмечается, что после 24 февраля Юрий Керпатенко принял решение остаться в родном городе. В марте туда зашли российские военные. Из соцсетей видно, что дирижер активно поддерживал Украину и ВСУ.

Есть информация, что Юрия оккупанты несколько раз приглашали в филармонию, общались, предлагали сотрудничество, однако он отказывался. Дирижером даже занимались головорезы из ФСБ, но он тоже был непреклонен, потому что не хотел своими концертами популяризировать ложь о "мирной и спокойной" жизни в Херсоне под оккупацией России. За это рашисты пришли в его дом и застрелили через дверь, пишет издание.

Ранее сообщалось о том, что российские оккупационные войска расстреляли дирижера местной филармонии прямо в его доме.

"Сегодня стало известно, что дирижера Херсонской филармонии расстреляли оккупанты. Он отказался с ними сотрудничать", - написала журналистка Ванина.

Как отметила журналистка, причиной убийства стало то, что дирижер отказался сотрудничать с оккупантами. Россияне постоянно ему угрожали, говоря: "Мы к тебе еще придем".

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