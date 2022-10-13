Казнили в собственном доме: "освободители" расстреляли дирижера Херсонской филармонии

Оккупанты расстреляли дирижера Херсонской филармонии / Reuters

Российские оккупационные войска продолжают совершать зверства на временно оккупированных территориях Украины. Так, в Херсоне рашисты расстреляли дирижера местной филармонии прямо в его доме. Об этом сообщила корреспондентка ТСН Елена Ванина в Facebook.

"Сегодня стало известно, что дирижера Херсонской филармонии расстреляли оккупанты. Он отказался с ними сотрудничать", - пишет Ванина.

Как отметила журналистка, причиной убийства стало то, что дирижер отказался сотрудничать с оккупантами. Россияне постоянно ему угрожали, говоря:"Мы к тебе еще придем".

И они пришли. Ворвались к мужчине домой и прямо там его расстреляли.

Корреспондентка добавила, что больше информации об убийстве ей не удалось узнать, поскольку гражданское население Херсона очень напугано и боится рассказывать о том, что там творится.

"Мне бы хотелось, чтобы вся Украина об этом знала. Это был очень талантливый дирижер, а особенно аранжировщик", - резюмировала она.

Напомним, ранее в селе Стрелечье Харьковского района российские захватчики расстреляли из танка гражданское авто. В этом селе медики пытались эвакуировать пациентов психиатрической больницы. Им удалось эвакуировать 30 пациентов из более 600, находившихся в заведении. Однако оккупанты ударили как раз тогда, когда медики пытались вывезти других.

Также сообщалось, что в Купянском районе Харьковской области обнаружены тела 20 человек, которые погибли в результате обстрела российских оккупантов. Погибшие были найдены в обстрелянной колонне автомобилей, где находились гражданские.

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