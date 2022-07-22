Мать будет хоронить уже второго сына: российские оккупанты убили двух братьев с Хмельнитчины

Война забрала двух ребят, мать будет хоронить уже второго сына / Коллаж Варта, ua.depositphotos.com

На Хмельнитчине женщина похоронит уже второго сына, ее детей забрала война. В бою с российскими оккупантами 17 июля погиб старший солдат, старший боевой медик десантно-штурмового батальона воинской части а-0284 Погорельчук Александр Сергеевич. Об этом сообщили в Славутском городском совете.

Александр был совсем молодым, он родился в 1996 году. Его похоронили в родном селе Голики.

Александр Погорельчук погиб на фронте / Славутский городской совет

Его младший брат Виталий 1999 года рождения был смертельно ранен 26 февраля. Obozrevatel сообщает, что военный вывозил раненых собратьев с поля боя вблизи Шиловой Балки на Херсонщине. Все это происходило во время обстрелов. Тогда российский Су-25 попал в БТР-80, в котором был Виталий.

Известно, что парень еще в 2020 году призвался на контрактную службу и попал в 80-ю отдельную десантно-штурмовую бригаду. Его похоронили 16 апреля в родном селе Голики.

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Как сообщал Главред, на второй день полномасштабного вторжения России в Украину – 25 февраля 2022 года - под Киевом ВСУ ликвидировали полковника полиции Игоря Мурзина. Однако в РФ тело замкомандира Кузбасского спецотряда быстрого реагирования (СОБР) оккупанты отправили больше чем через четыре месяца.

Кроме того, Вооруженными силами Украины был ликвидирован гвардии полковник войск РФ Сергей Кенс. Журналист Роман Цимбалюк писал, что Кенс погиб в результате удара по пунктам управления и складам ВС РФ в Херсонской области.

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