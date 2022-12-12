Зеленский ответил на надежды оккупантов устроить блэкаут в Украине

Россия все равно надеется на блэкауты и это последняя надежда террористов, сказал Зеленский.

Вледимир Зеленский / Офис президента Украины, УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский ответил на планы оккупантов погрузить Украину во тьму.

Зеленский заявил, что Украина знает, куда стрелять и что освобождать, несмотря на попытки оккупантов лишить электроснабжения всю страну.

"Мы должны осознавать, что Россия не отказалась от этой своей тактики террора. Отсутствие массированных ракетных ударов говорит лишь о том, что враг готовится к ним и может ударить в любое время. Хотя очевидно, что и без света мы хорошо знаем, куда стрелять и что освобождать, Россия все равно надеется на блэкауты. Это последняя надежда террористов", - подчеркнул Зеленский.

Напомним, еще в октябре заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко заявлял, что из-за повреждений критической инфраструктуры, спровоцированных ракетными ударами врага РФ, следует быть готовыми к отключениям света и воды по всей Украине.

В Киевводоканале призвали жителей столицы запасаться водой и снизить ее максимальное потребление с 7 до 10 утра и с 17 до 22 вечера. В компании сказали, что если в Киеве не будет света от 5 до 7 дней, централизованного водоснабжения не будет.

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