В Украине разрешили работать на госслужбе до 70 лет

Решение о продлении срока пребывания гражданина на государственной службе принимает ведомство, в котором он работает.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 16 декабря 2020 года закон, согласно которому гражданам разрешили работать на государственной службе после достижения возраста в 65 лет.
Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский поставил подпись под законом №1086-ІХ "О внесении изменений в закон Украины "О государственной службе" о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе", согласно которому граждане, достигшие 65-летнего возраста, могут продолжить работать на государство по собственному согласию.
Решение о продлении пребывания на службе таких граждан может приниматься субъектом назначения каждый год до достижения ими 70-летнего возраста.
Подчеркивается, что решение о продлении срока пребывания на службе в органах местного самоуправление принимает глава соответствующего совета на аналогичных основаниях.
Владимир Зеленский новости
- Президент Владимир Зеленский 29 декабря подписал указ о временном отстранении Александра Тупицкого с поста председателя Конституционного суда Украины в связи с соответствующим ходатайством генпрокуратуры. Тупицкий стал фигурантом уголовного производства, однако не явился на вызов Офиса генпрокурора.
- Зеленский также распорядился уволить Сергея Кривоноса с поста заместителя Секретаря национальной безопасности и обороны Украины.