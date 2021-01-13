В Украине разрешили работать на госслужбе до 70 лет

Владимир Зеленский подписал изменения в законодательство о государственной службе / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой 16 декабря 2020 года закон, согласно которому гражданам разрешили работать на государственной службе после достижения возраста в 65 лет.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский поставил подпись под законом №1086-ІХ "О внесении изменений в закон Украины "О государственной службе" о снятии возрастных ограничений для работы на государственной службе", согласно которому граждане, достигшие 65-летнего возраста, могут продолжить работать на государство по собственному согласию.

Решение о продлении пребывания на службе таких граждан может приниматься субъектом назначения каждый год до достижения ими 70-летнего возраста.

Подчеркивается, что решение о продлении срока пребывания на службе в органах местного самоуправление принимает глава соответствующего совета на аналогичных основаниях.

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