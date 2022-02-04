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Зеленский согласился встретиться с Путиным в Турции - Эрдоган

4 февраля 2022, 12:29
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Президент Турции рассказал об организации встречи президентов Украины и РФ.

Владимир Зеленский, Реджеп Тайип Эрдоган
Владимир Зеленский и Реджеп Тайип Эрдоган / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским достиг соглашения об организации встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, он также достиг договоренности с президентом РФ Владимиром Путиным о его посещении Турции, сообщает CNN Turk.

"Мы заявили господину Зеленскому, что готовы внести необходимый вклад. Он сказал: "В таком случае я готов сделать все. Как только ты мне позвонишь я поеду туда", - пояснил он.

"Был положительный отклик на наше приглашение посетить Турцию после возвращения господина Путина из Китая. Сейчас мы установим дату. Потом, надеюсь, мы проведем эту встречу Путина и Зеленского", - заявил Эрдоган.

Визит президента Турции в Украину

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с официальным визитом 3 февраля побывал в Украине.

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После личной встречи Эрдогана и Зеленского началась церемония подписания ряда соглашений между Украиной и Турцией. В частности, подписано соглашение о ЗСТ.

Эрдоган заявил, что Турция готова делать все должное, чтобы закончился кризис двух стран (Украины и России - ред.)

"Мы с удовольствием примем саммит на уровне лидеров или технических переговоров", - сообщил Эрдоган.

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