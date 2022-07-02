"Ждем ответочку": морпехи ВСУ уничтожили Стугной танк РФ

Брйцы ВСУ с ПТРК Стугна / фото: http://5.ua

Бойцы противотанковой бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины уничтожили танк российских оккупантов.

Вражеская бронетехника была уничтожена с помощью ПТРК "Стугна-П" на Херсонском направлении, рассказали в Минобороны.

"Наши славные морские пехотинцы уже отслеживают новую враждебную цель, которую готовы отправить вслед за этим подбитым танком", - говорится в сообщении.

"Так будет с каждым российским захватчиком, совершающим преступления в Украине! Российское зло безнаказанным не останется", - добавили в Минобороны.

Напомним, ранее в Луганской области бойцы 24-й бригады имени короля Даниила Галицкого из Стугны-П уничтожили российскую технику (МТЛБ) вместе с "усиленным" экипажем оккупантов.

"У оккупантов есть такой интересный квест – взять какую-то боевую машину, загрузить ее орками внутри и еще с 5-8 сверху, для убедительности, и направляться на встречу нашим противотанкистам", - рассказали украинские офицеры.

До того львовские десантники уничтожили два танка российских захватчиков из украинского противотанкового ракетного комплекса Стугна-П и американского ПТРК Javelin.

"Воины-десантники 80 отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ ВС Украины продолжают эффективно уничтожать танки российских оккупантов", – говорится в сообщении командования украинских десантно-штурмовых войск

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