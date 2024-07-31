Жена погибла, сын ранен: спасатель приехал на руины своего дома после удара РФ

Российские войска ударили по дому спасателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в поселке Великий Бурлук Харьковской области.
В результате удара российскими КАБами погибла его 37-летняя жена, а 10-летнего сына с ожоговыми травмами госпитализировали в медучреждение. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Telegram.
"Самое страшное для спасателей - ехать на вызов в свой собственный дом... К сожалению, это постигло пожарного ГСЧС Харьковщины: мужчина приехал тушить пожар после массированного авиационного обстрела поселка Великий Бурлук, а оказался на пепелище своего дома...", - сказано в сообщении.видео дня
Что такое КАБ?
КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия.
Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС.
Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной.
Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.
В ГСЧС также опубликовали видео последствий удара РФ по дому спасателя в Великом Бурлуке.
Смотрите видео - спасатель приехал на руины своего дома после удара РФ:
Ранее сообщалось, что российские оккупанты подняли в воздух свою авиацию. Враг осуществил запуск КАБов в сторону Харькова. Об этом заявили в Воздушных силах ВСУ. Мониторинговые Telegram-каналы отмечают, что российские оккупанты ударили по юго-восточной части города. Сразу после взрывов в небо поднялись густые столбы дыма.
Напомним, ранее сообщалось о том, что РФ ударила КАБами по жилым домам Харькова. Удар врага пришелся по жилой застройке одного из самых больших районов города, сообщил Игорь Терехов.
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