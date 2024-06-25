РФ ударила КАБами по жилым домам Харькова, есть "прилеты" и разрушения

Удар врага пришелся по жилой застройке одного из самых больших районов города, сообщил Игорь Терехов.

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РФ ударила по Харькову / Скриншот

Российские оккупационные войска нанесли удар по Харькову во вторник утром, 25 июня, сообщил мэр города Игорь Терехов.

По его данным, в результате есть прилеты. Об этом мэр Харькова написал в своем Telegram.

"В Харькове прилеты. Будьте осторожны", - написал Терехов во вторник утром.

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Позже он уточнил, что удар россиян пришелся по жилой застройке одного из самых больших районов города.

"Предварительно без погибших и пострадавших. Повреждены многоквартирные дома", - написал Терехов.

В свою очередь, глава областного военного совета Олег Синегубов также сообщил о серии взрывов в Харькове.

Он уточнил, что РФ ударила КАБами по гражданской инфраструктуре.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Взрывы в Харькове - последние новости по теме

Напомним, днем 22 июня российские оккупанты подняли в воздух свою авиацию и осуществили пуски управляемых авиабомб в сторону Харькова. В городе прогремели мощные взрывы, над ним поднялись столбы дыма. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что россияне четыре раза ударили по городу, в том числе по жилым домам.

Как стало известно позже, РФ попала в жилой дом в центре города, там продолжается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это российским террором, который нужно немедленно остановить.

Как сообщал Главред, количество раненых в результате вражеского удара по Харькову возросло до 41 человека. 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

/ Инфографика: Главред

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