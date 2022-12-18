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Жена с детьми вернулись из Польши: ракета РФ убила молодую семью в Кривом Роге

18 декабря 2022, 15:49
Старший сын Александра и Людмилы Корнейчуков остался жив - он гостил у прабабушки.
Корнейчук
Погибшие супруги Корнейчуки / МЧС, Факты

В Кривом Роге Днепропетровской области в результате ракетного удара РФ, в пятницу 16 декабря, погибла целая семья - мать, отец и их полуторагодовалый сын.

По словам уполномоченной президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарьи Герасимчук, с ними мог быть еще один сын, которому исполнилось семь лет, но в ту ночь он гостил у прабабушки в селе и остался жив.

Что известно о семье погибших криворожан

В результате варварского обстрела РФ погибли супруги Александр и Людмила Корнейчуки, а также их сын Тимофей. Мальчика долго не могли найти, поиски продолжались более 12 часов. До последнего момента была надежда, что ему удастся выжить. "Но чуда не случилось", — пишет Дарья Герасимчук.

Александр и Людмила Корнейчуки работали на шахте Гвардейская Криворожского железорудного комбината, сообщает местный телеканал "Рудана". Александр был проходчиком. Квартиру в доме, куда 16 декабря прилетела ракета, семья купила год назад. В первые месяцы войны Людмила с сыновьями была в эвакуации в Польше, однако в августе 2022 года они вернулись в Кривой Рог.

Квартира стала эпицентром удара ракеты РФ

"Известно, что год назад пара купила трехкомнатную квартиру на улице Каштановой. Жили на втором этаже части дома-трехэтажки. Рядом была еще пристройка. Мечтали о счастливом будущем, Саша только закончил в семейном гнездышке ремонт", — уточняют Факты.

Квартира Корнийчуков, говорят их знакомые, стала эпицентром удара ракеты. Одну ее часть нашли в здании, другую — в парке рядом.

Сейчас старший сын погибшей пары находится у родственников и еще не знает, что в одно мгновение остался сиротой. Ему говорят, что папа, мама и братишка в больнице, однако мальчик постоянно пытается им дозвониться, будто чувствует что-то нехорошее, добавляет издание.

Утром 16 декабря Россия осуществила новую массированную ракетную атаку на Украину. В Киеве и ряде областей государства произошли взрывы. Частично это было срабатывание противовоздушной обороны, однако в некоторых местах сообщалось о прилетах по энергетическим объектам.

Во время массированной ракетной атаки оккупантов на территорию Украины утром 16 октября одна из ракет попала в жилой дом в Кривом Роге на Днепропетровщине. Вследствие этого был разрушен один из пяти подъездов дома.

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