"Женщина любимая": Юлия Тимошенко покорила украинцев и Павла Зиброва в роскошном платье-вышиванке

Тимошенко в вышиванке вызвала фурор в Сети / Фото instagram.com/yulia_tymoshenko

Юлия Тимошенко поздравила христиан западного обряда с Рождеством Христовым. 25 декабря политик опубликовала на своей странице в Instagram красивую фотографию в вышиванке, которая покорила не только обычных украинцев, но и Народного артиста Украины Павла Зиброва.

На снимке Тимошенко появилась в роскошном белом платье-вышиванке с красной вышивкой и пышными рукавами. Талию нардеп подчеркнула белым поясом. Аутфит Юлия Владимировна дополнила низким хвостом с выпущенными спереди прядями и французским маникюром.

"Радостных праздников! Пусть все будет хорошо, пусть сбываются мечты!", - подписала фото политик.

Юлия Тимошенко в платье-вышиванке / Фото instagram.com/yulia_tymoshenko

Стоит отметить, что Тимошенко выглядит на фото очень свежо и молодо, что не могли не заметить пользователи соцсети. В комментариях они оставили ей много комплиментов: "Очень красивая", "Роскошное платье", "Вы не только умная, но и необыкновенно красивая женщина!", "Модель! Вам нет возраста!".

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Не удержался и Павел Зибров. Сначала артист написал: "Красавица", а потом решил добавить "Женщина любимая".

Как сообщал Главред, в ноябре народная избранница и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко явилась в Раду в белом наряде, который в соцсетях сравнили с халатом врача.

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