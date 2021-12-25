"Женщина любимая": Юлия Тимошенко покорила украинцев и Павла Зиброва в роскошном платье-вышиванке

Юлия Тимошенко поздравила христиан западного обряда с Рождеством Христовым и опубликовала свое очень красивое фото.
Юлия Тимошенко поздравила христиан западного обряда с Рождеством Христовым. 25 декабря политик опубликовала на своей странице в Instagram красивую фотографию в вышиванке, которая покорила не только обычных украинцев, но и Народного артиста Украины Павла Зиброва.
На снимке Тимошенко появилась в роскошном белом платье-вышиванке с красной вышивкой и пышными рукавами. Талию нардеп подчеркнула белым поясом. Аутфит Юлия Владимировна дополнила низким хвостом с выпущенными спереди прядями и французским маникюром.
"Радостных праздников! Пусть все будет хорошо, пусть сбываются мечты!", - подписала фото политик.
Стоит отметить, что Тимошенко выглядит на фото очень свежо и молодо, что не могли не заметить пользователи соцсети. В комментариях они оставили ей много комплиментов: "Очень красивая", "Роскошное платье", "Вы не только умная, но и необыкновенно красивая женщина!", "Модель! Вам нет возраста!".
Не удержался и Павел Зибров. Сначала артист написал: "Красавица", а потом решил добавить "Женщина любимая".
Как сообщал Главред, в ноябре народная избранница и лидер Батькивщины Юлия Тимошенко явилась в Раду в белом наряде, который в соцсетях сравнили с халатом врача.
Вам также может быть интересно:
- "Вот и весь секрет": хирурги и политики спорят, почему резко помолодела Тимошенко
- Раскол Батькивщины и домашние хлопоты: астролог составил гороскоп Юлии Тимошенко
- "Меня трудно обвинить в том, что я где-то там за олигархов...": Тимошенко рассмешила Раду признанием
- "На копыта похожи, фу": украинцы в Сети оценили новые туфли Тимошенко
- "Смело": Юлию Тимошенко не узнали в новом наряде и с покрытой головой