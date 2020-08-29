Жуткое ЧП на Днепропетровщине: подросток из ружья выстрелил другу в голову

В Днепропетровской области подросток случайно застрелил друга, узнали копы / Скриншот с dp.npu.gov.ua

В пятницу вечером, 28 августа, в городе Каменское Днепропетровской области 15-летний парень показал другу-ровеснику ружье дяди и случайно выстрелил ему в голову.

Друг "стрелка" получил смертельное ранение и погиб на месте чрезвычайного происшествия, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Днепропетровщине.

По данным правоохранителей, оружие не лежало в сейфе.

"Полицейские установили, что 28 августа около 20:30 15-летний подросток взял в руки охотничье ружье родственника, которое лежало на шкафу... Во время неосторожного обращения с оружием парень случайно выстрелил в сторону приятеля…", – отмечается в сообщении.

После ЧП начато два производства – по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) и ст. 264 (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов ) Уголовного кодекса.

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