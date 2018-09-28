"Перепутал с хищником": на Закарпатье парень случайно застрелил мужчину

На Закарпатье парень случайно выстрелил в мужчину, раненый скончался / zk.npu.gov.ua

В четверг, 27 сентября, возле села Грабово Мукачевского района Закарпатской области 20-летний местный житель, который собирал грибы, по неосторожности выстрелил в мужчину, пострадавший умер.

Парень перепутал человека с хищным животным, говорится на сайте Главного управления Нацполиции на Закарпатье.

"После совершенного житель Грабова пытался оказать неотложную помощь раненому и отвезти его в больницу. По дороге в медучреждение 50-летний мужчина скончался", — выяснили правоохранители.

В ведомстве добавили, что после этого молодой человек запаниковал и сообщил, что нашел человека уже подстреленным. Начато производство по ч. 1 ст. 119 (убийство по неосторожности) Уголовного кодекса.

На Закарпатье парень случайно выстрелил в мужчину, раненый скончался / zk.npu.gov.ua

Напомним, в феврале 2017 года недалеко от города Зеленодольск Днепропетровской области тесть по неосторожности выстрелил зятю в спину во время охоты на кабана, мужчина скончался.