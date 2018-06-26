Пьяный помощник нардепа-соратника Порошенко выстрелил в ребенка из "травмата"

В Вишневом Киевской области помощник народного депутата от "Блока Петра Порошенко" Юлия Мамчура Олег Штанько ранил ребенка из травматического оружия.

Как сообщает ТСН, со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошел на местном стадионе. Помощник народного избранника находился в состоянии алкогольного опьянения и по неосторожности выстрелил в 14-летнего ребенка "травмата".

Подросток получил касательное ранение, ему оказали медицинскую помощь. Сам Штанько задержан.

Заведующий Главного департамента информационной политики Администрации президента Владимир Горковенко подтвердил информацию. "Анализ показал 2,64 промилле алкоголя. Нашли три гильзы. Стрелял из травмата. Один ребенок ранен в ногу (...) Этот м*дак оказался помощником нардепа и рассказывал полиции, что они "не знают, с кем связались". На самом деле, он оказался помощником "на общественных началах". Но после этой истории станет бывшим помощником. Нардеп Юлий Мамчур заверил, что "ксива" ему точно не поможет", - написал Горковенко в Facebook.

Ранее сообщалось, что владелец одного из киевских ресторанов расстрелял троих посетителей из пистолета. Один из них скончался, двое доставлены в больницу. 60-летний мужчина объяснил свой поступок тем, что во время возникшего конфликта гости заведения начали оскорблять его в присутствии дочери, которая работает в ресторане.

Владелец заведения задержан, свою вину он признал.