Марк Фейгин. Вагнер принял, Вагнер сдал!

https://glavred.info/vlogs/mark-feygin-vagner-prinyal-vagner-sdal-10495333.html Ссылка скопирована

Я не люблю рассуждать по принципу "Я все предвидел, я все говорил". Это не так, мой инструмент - это анализ. Но я предсказывал, что Пригожин проиграет системе. Правда, я не ожидал, что так быстро.

Видеоблог Марка Фейгина.

Кто такой Марк Фейгин Марк Захарович Фейгин (род. 3 июня 1971, Куйбышев) — российский юрист. Принимал участие в защите группы Pussy Riot, националиста Ильи Горячева (БОРН), украинской военнослужащей Надежды Савченко. Депутат Государственной думы (1994—1995). Заместитель мэра Самары (1997—2007). Кандидат юридических наук (1999), пишет Википедия. Ведёт YouTube-канал Фейгин Live на политические темы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.