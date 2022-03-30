"Эффективный посредник": у Зеленского назвали роль Абрамовича в переговорах с РФ

Роман Абрамович модерирует процесс переговоров, рассказал Михаил Подоляк.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил роль российского олигарха Романа Абрамовича на переговорах между делегациями Украины и Российской Федерации.
Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга в медиацентре "Украина".
"Что касается господина Абрамовича, то безусловно в медийном пространстве давно известно, что он является крайне эффективным посредником между делегациями, то есть, он модерирует частично процесс с точки зрения, чтобы не было какого-то там недоразумения "на входе", то есть, когда стороны что-то заявляют, а другая сторона это не так поняла. Подчеркиваю, с точки зрения логистики переговорного процесса", - сказал советник главы ОП.
"Господин Абрамович крайне эффективно отработал именно эту миссию посредничества между делегациями", - добавил Подоляк.
Участие Абрамовича в переговорах
Как известно российский олигарх Роман Абрамович выступает посредником в российско-украинских переговорах.
Журналисты отследили, что олигарх летал между Стамбулом, Киевом и Москвой, чтобы передавать сообщения Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.
Утром, 23 марта частный самолет Hawker 800XP с Романом Абрамовичем на борту вылетел из аэропорта Стамбула в Москву и, как утверждают журналисты, передал якобы Путину записку от Зеленского.
В тот же вечер этот самолет вылетел из аэропорта российской столицы и вернулся в столицу Турции. После чего Абрамович связался с украинским политиком Рустемом Умеровым, который выступает в качестве переговорщика от Киева, а также с пресс-секретарем Реджепа Эрдогана Ибрагимом Калыном.
Позже Абрамович и Умеров вылетели в Киев через Польшу, где встретились с Владимиром Зеленским.
Читайте такжеЯдерная гарантия для Украины и Крым на повестке дня: ОП о прорыве на переговорах с РФ
Читайте еще:
- Байден оценил переговоры Украины и России в Стамбуле
- РФ должна уйти из Украины: Зеленский назвал ключевое условие переговоров
- РФ может подтвердить предложения за 2-4 дня: Подоляк прокомментировал переговоры по мирному договору