"Эффективный посредник": у Зеленского назвали роль Абрамовича в переговорах с РФ

Роман Абрамович

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил роль российского олигарха Романа Абрамовича на переговорах между делегациями Украины и Российской Федерации.

Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга в медиацентре "Украина".

"Что касается господина Абрамовича, то безусловно в медийном пространстве давно известно, что он является крайне эффективным посредником между делегациями, то есть, он модерирует частично процесс с точки зрения, чтобы не было какого-то там недоразумения "на входе", то есть, когда стороны что-то заявляют, а другая сторона это не так поняла. Подчеркиваю, с точки зрения логистики переговорного процесса", - сказал советник главы ОП.

"Господин Абрамович крайне эффективно отработал именно эту миссию посредничества между делегациями", - добавил Подоляк.

Участие Абрамовича в переговорах

Как известно российский олигарх Роман Абрамович выступает посредником в российско-украинских переговорах.

Журналисты отследили, что олигарх летал между Стамбулом, Киевом и Москвой, чтобы передавать сообщения Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

Утром, 23 марта частный самолет Hawker 800XP с Романом Абрамовичем на борту вылетел из аэропорта Стамбула в Москву и, как утверждают журналисты, передал якобы Путину записку от Зеленского.

В тот же вечер этот самолет вылетел из аэропорта российской столицы и вернулся в столицу Турции. После чего Абрамович связался с украинским политиком Рустемом Умеровым, который выступает в качестве переговорщика от Киева, а также с пресс-секретарем Реджепа Эрдогана Ибрагимом Калыном.

Позже Абрамович и Умеров вылетели в Киев через Польшу, где встретились с Владимиром Зеленским.

Читайте такжеЯдерная гарантия для Украины и Крым на повестке дня: ОП о прорыве на переговорах с РФ

Читайте еще: