УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Война

"Эффективный посредник": у Зеленского назвали роль Абрамовича в переговорах с РФ

30 марта 2022, 18:26

Роман Абрамович модерирует процесс переговоров, рассказал Михаил Подоляк.

Роман Абрамович
Роман Абрамович

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк объяснил роль российского олигарха Романа Абрамовича на переговорах между делегациями Украины и Российской Федерации.

Об этом он рассказал во время онлайн-брифинга в медиацентре "Украина".

"Что касается господина Абрамовича, то безусловно в медийном пространстве давно известно, что он является крайне эффективным посредником между делегациями, то есть, он модерирует частично процесс с точки зрения, чтобы не было какого-то там недоразумения "на входе", то есть, когда стороны что-то заявляют, а другая сторона это не так поняла. Подчеркиваю, с точки зрения логистики переговорного процесса", - сказал советник главы ОП.

"Господин Абрамович крайне эффективно отработал именно эту миссию посредничества между делегациями", - добавил Подоляк.

Участие Абрамовича в переговорах

Как известно российский олигарх Роман Абрамович выступает посредником в российско-украинских переговорах.

Журналисты отследили, что олигарх летал между Стамбулом, Киевом и Москвой, чтобы передавать сообщения Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому.

Утром, 23 марта частный самолет Hawker 800XP с Романом Абрамовичем на борту вылетел из аэропорта Стамбула в Москву и, как утверждают журналисты, передал якобы Путину записку от Зеленского.

В тот же вечер этот самолет вылетел из аэропорта российской столицы и вернулся в столицу Турции. После чего Абрамович связался с украинским политиком Рустемом Умеровым, который выступает в качестве переговорщика от Киева, а также с пресс-секретарем Реджепа Эрдогана Ибрагимом Калыном.

Позже Абрамович и Умеров вылетели в Киев через Польшу, где встретились с Владимиром Зеленским.

Читайте такжеЯдерная гарантия для Украины и Крым на повестке дня: ОП о прорыве на переговорах с РФ

Читайте еще:

viber
Михаил Подоляк Роман Абрамовский война России и Украины
Реклама
Популярное
Привлечете удачу и невероятное богатство: приметы на апрель, которые принесут небывалый успехПривлечете удачу и невероятное богатство: приметы на апрель, которые принесут небывалый успех Станет понятно, что Украина победила: астролог назвала сроки завершения войныСтанет понятно, что Украина победила: астролог назвала сроки завершения войны Западный генерал назвал новое направление главного удара РФ в УкраинеЗападный генерал назвал новое направление главного удара РФ в Украине Убили мужа и собаку, а потом изнасиловали: украинка не стала молчать о зверствах российских солдатУбили мужа и собаку, а потом изнасиловали: украинка не стала молчать о зверствах российских солдат "Маски сорваны": у Семенович "пригорело" от отказа Барских петь для россиян"Маски сорваны": у Семенович "пригорело" от отказа Барских петь для россиян

Последние новости

18:50

"Люди корм собачий ели, чтобы выжить": беженцы из Мариуполя рассказали об аде, который пережили

18:35

Не сломает даже война: названы знаки зодиака с огромной силой духа

18:27

Остановка поставок газа в ЕС, или как Путин пытается переиграть Западмнение

18:26

"Эффективный посредник": у Зеленского назвали роль Абрамовича в переговорах с РФВидео

18:06

Оккупанты не отводят массово войска от Киева и Чернигова – Минобороны

Реклама
18:00

"Скончалась от ран": в Мариуполе оккупанты по несколько дней насиловали женщину на глазах у ее сынаВидео

17:49

Почему в России разразился вой и скулеж по поводу переговоров в Стамбулемнение

17:48

Каспаров рассказал, как добиться краха путинского режима

17:35

Тела убитых танками укатывали в асфальт: мэр рассказал жуткие подробности зверств россиян в ИрпенеВидео

17:16

"Приезд организуем": Осадчая наехала на Тодоренко и пригласила рожать второго ребенка в бомбоубежищеВидео

17:06

Встреча Зеленского и Путина может состояться в ближайшее время – Подоляк

16:43

РФ может подтвердить предложения за 2-4 дня: Подоляк прокомментировал переговоры по мирному договоруВидео

16:39

Кремль забросают бомбами: бывший сокурсник Путина рассказал, что будет, если РФ применит ядерное оружие

16:16

Страстная неделя 2022: значение каждого дня, что можно есть

16:16

Записки из Стамбула: почему Украина рискует получить новый Будапештский меморандуммнение

16:05

"Российский орден ему важнее": Кулеба упрекнул Сийярто за разрушение отношений Украины и ВенгрииВидео

16:04

Когда и чем может закончиться война в Украине – чат с волонтером и блогером Юрием Касьяновым

16:01

"Нас будут бить из-за каждого куста": террорист Гиркин дал печальный прогноз для армии РФ в Украине

15:50

Сочные отбивные с хрустящей корочкой: всего один секретный ингредиент сделает мясо восхитительнымВидео

15:39

Путин перепрятал свою любовницу: Кабаева исчезла из Швейцарии

Реклама
15:21

"Без руки, без ноги": сеть захватил новый хит о российских оккупантахВидео

15:08

Как остановить Путинамнение

14:47

У Путина заявили, что не будут обсуждать с Украиной статус КрымаВидео

14:45

СМИ нашли в Дубае шикарную виллу Кадырова за много миллионов долларов

14:43

Приметы на 31 марта: что нельзя делать и как не попасть в бедуВидео

14:20

Гороскоп для Украины на апрель 2022: сильных бомбежек не будет, начнется восстановление городов

14:13

ВСУ разбили российскую колонну и захватили расхваленную огнеметную систему "Солнцепек"Видео

13:42

Стамбул – это не Минск-3: Украина и Россия используют передышку для подготовки к новой войнемнение

13:35

Полный вывод войск: Арахамия назвал условие подписания мирного договора с Россией

13:08

На Запорожье ВСУ уничтожили 18 оккупантов и "поджарили" вражескую техникуВидео

13:04

"Маски сорваны": у Семенович "пригорело" от отказа Барских петь для россиян

12:55

"Какой русский человек не украдет что-нибудь": жена российского оккупанта уговаривала его мародерить в УкраинеВидео

12:49

Российский полковник дал прямое указание "сровнять с землей" целое село на Сумщине

12:37

Обезвоживание у ребенка и взрослого: как распознать и что делать

12:31

"Пристрелит собственная охрана": Арестович рассказал, почему Путин боится развязывать ядерную войнуВидео

12:22

Над вами смеются и гонят отовсюду, и это только начало жалкого конца России: как Путин кинул россиянмнение

12:20

Активная фаза боевых действий в Украине продлится еще неделю, может больше - Арестович

12:14

"До конца лета": мэр Львова спрогнозировал, сколько продлится война с Россией

12:03

"Это честно": Дурнев раскрыл подробности расставания Дорофеевой и ДантесаВидео

11:51

В Китае готовы сыграть конструктивную роль в переговорах Украины и России

Реклама
11:35

"Путин еще насыпет соли на раны": Джонсон пообещал, что британцы дадут украинцам смертоносное оружие

11:34

Статус беженца в Норвегии для украинцев в 2022: как попасть в страну и на что можно рассчитывать

11:24

Поздравления с Теплым Алексеем – прикольные, христианские и короткие

11:22

Убили мужа и собаку, а потом изнасиловали: украинка не стала молчать о зверствах российских солдат

11:18

В Украину вернутся заморозки и накроют дожди: какой будет погода на Пасху 2022 в Украине

11:02

Пленный горе-оккупант по прозвищу Чмоня стал звездой TikTokВидео

10:40

Деэскалация по-русски: оккупанты всю ночь били по Чернигову и нанесли авиаудары по НежинуВидео

10:30

Гороскоп на завтра, 31 марта 2022: Близнецам – давние враги, Стрельцам – деньги

10:17

Первый конспект и предмет торга: что показали переговоры в Стамбулемнение

10:01

Благодаря таким людям Украина победит: в Луцке 84-летний дедушка принес волонтерам деньги для ВСУ

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять