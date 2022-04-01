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Смертоносное оружие для ВСУ: Британия хочет вооружить Украину мощными САУ-"убийцами"

1 апреля 2022, 02:56

Киев нуждается в "средствах дальнего огневого поражения", в том числе в тяжелой артиллерии.

AS-90 Vickers

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сообщил о намерении предоставить Украине "более смертоносные" вооружения для борьбы с агрессией РФ.

Как сообщает Times со ссылкой на источники, Джонсон сказал об этом кабинету министров, при этом он не уточнил, какое именно оружие имеет ввиду.

По данным источников газеты в оборонных кругах, Киев нуждается в "средствах дальнего огневого поражения", в том числе в тяжелой артиллерии.

В качестве одного из вариантов поставок Times называет самоходную артиллерийскую установку AS-90 Vickers.

При этом издание подчеркивает, что в случае поставок более крупных систем украинским военным придется проходить обучение в соседних государствах. Известно, что одними из операторов AS-90 являются вооруженные силы Польши.

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AS-90 — британская самоходная артиллерийская установка класса самоходных гаубиц.

AS-90 сменили в Британской армии все остальные типы артиллерии, как самоходные так и буксируемые, за исключением лёгких буксируемых гаубиц и РСЗО. Применялись ими в бою в ходе Иракской войны.

Лицензионное производство башни от AS-90 осуществляется в Польше.

Вооружение:

  • Калибр 155-мм;
  • Длина ствола 39, 52;
  • Боекомплект пушки 48.

Ранее сообщалось о том, что Министерство обороны США готовится передать Украине системы противовоздушной обороны советского производства. Пентагон годами покупал их для тайных программ.

США отправляют украинским Вооруженным силам часть своего запаса советских систем ПВО. Вооружению, в частности, зенитным ракетным комплексам "Оса", несколько десятилетий.

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