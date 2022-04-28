Украина будет бить по складам базам убийц в России – Подоляк

Михаил Подоляк / коллаж фото УНИАН

Власти Украины будут защищать свою страну от российской военной агрессии любыми способами ‒ в том числе ударами по складам и базам России. Об этом написал на своей странице в Twitter советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

Чиновник дал понять, что мир уже признает за Украиной права на ответные удары по РФ, поскольку украинцы уже 64-й день держат оборону, давая отпор российским захватчикам.

"Украина должна сама решать, наносить ли удары по ?? военным объектам. Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по составам и базам убийц в РФ. Мир это право признает", - написал Подоляк

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Напомним, ранее сообщалось о том, что госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с резонансным заявлением в Сенате.

"Украина должна сама решать, наносить ли удары по российским военным объектам, заявил Блинкен. Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в частности ударами по складам и базам российских убийц. Мир это право признает", ‒ сказал руководитель Госдепа.

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