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Суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Путин — Блинкен

25 апреля 2022, 11:33

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия "терпит неудачу в Украине", а Украина добивается успеха.

Энтони Блинкен
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Киев / Фото GettyImages

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия стремилась отобрать у Украины суверенитет и независимость, но это стране-агрессору не удалось.

Об это глава американского внешнеполитического ведомства сказал во время пресс-конференции, которая прошла вблизи польско-украинской границы, передает CNN.

"Она (Россия, — ред.) стремилась утвердить силу своих военных, свою экономику. Мы, конечно, видим как раз обратное. Мы не знаем, как будет разворачиваться остальная война, но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин", — заявил Блинкен.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин прибыли в Киев, где встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским и другими официальными лицами.

Во время встречи с президентом американские чиновники объявили о новом пакете финансовой помощи Украине в размере 713 млн долларов. Также было анонсировали возвращение сотрудников посольства США в Украину уже на текущей неделе.

Как пишет The Wall Street Journal, американский президент Джо Байден может официально предложить назначить нового посла в Украине уже в понедельник, 25 апреля. Как ожидается, новым послом может стать Бриджит Бринк.

Война в Украине 2022

21 февраля президент Российской Федерации Владимир Путин официально признал "ЛДНР". С такой просьбой к нему обратилась Государственная дума России.

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на 24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в Украине. Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Сейчас началась вторая фаза войны России против Украины. Определяющей станет битва за Донбасс.

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что активная фаза боевых действий в войне России против Украины завершится не позже, чем через две-три недели. По его словам, это не значит, что бои полностью прекратятся. Это значит, что прекратится активное наступление россиян, потому что им негде взять новые резервы.

В свою очередь, медиаэксперт и руководитель проекта Bellingcat Христо Грозев считает, что приближается провал российской армии во второй фазе войны в Украине. По его словам, если ситуация вблизи Изюма и Горловки не изменится в течение пары недель, то российские войска начнут отступать.

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