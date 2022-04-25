Зеленский встретился в Киеве с Блинкеном и главой Пентагона: первые детали

Энтони Блинкен / Фото Reuters

В воскресенье, 24 аперля, в Украину с визитом прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.

Они провели встречу с президентом Владимиром Зеленским, сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

"Да, они прямо сейчас (в Киеве - ред.), разговаривают с президентом", - заявил Арестович.

Обратим внимание, что накануне глава государства анонсировал визит Блинкена и Остина.

"У меня будет встреча с министром обороны и государственным секретарем. Когда безопасность позволит, будем надеяться, и президент США приедет. Завтра будем общаться о списке оружия, которое нам необходимо, и темпах его поставки", – заявил президент.

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Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что президент США Джо Байден не планирует посещать Киев.

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