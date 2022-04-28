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Украине решать, переносить ли войну на территорию России - госсекретарь Блинкен

28 апреля 2022, 08:49

Блинкен говорит, что задача Белого дома сейчас – чтобы украинское государство получило все необходимое для того, чтобы вытеснить оккупантов со своих территорий.

Блинкен,взрыв
Энтони Блинкен / коллаж УНИАН и скриншот видео

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что именно власти Украины должны решать, переносить ли им боевые действия на территорию России. С таким заявлением он выступил в Сенате, сообщает канал CNBC.

"Отдельный вопрос заключается в том, должны ли украинцы осуществлять действия, которые выходят за пределы их границ. Мой собственный взгляд заключается в том, что им жизненно важно делать все необходимое для защиты от российской агрессии. И выбор тактики в таком случае - это их собственное решение", — заявил госсекретарь США

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Напомним, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия стремилась отобрать у Украины суверенитет и независимость, но это стране-агрессору не удалось.

Об это глава американского внешнеполитического ведомства сказал во время пресс-конференции, которая прошла вблизи польско-украинской границы.

"Она (Россия — Главред) стремилась утвердить силу своих военных, свою экономику. Мы, конечно, видим как раз обратное. Мы не знаем, как будет разворачиваться остальная война, но мы знаем, что суверенная независимая Украина будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин", — заявил Блинкен.

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Автор: Егор Бунин
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Энтони Блинкен новости Украины война России и Украины
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