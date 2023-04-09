В мае Зеленский может поехать в Германию на вручение премии Карла Великого - Bild

Премия Карла Великого вручается за вклад в объединение Европы. В этом году премией решили наградить украинский народ и Владимира Зеленского.

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В мае Зеленский может поехать в Германию / Фото president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в мае может посетить Германию. Ему планируют вручить премию Карла Великого. Об этом пишет немецкое издание Bild.

Если Зеленский поедет в немецкий Аахен, это будет его первый официальный визит в Германию с начала полномасштабного вторжения страны-агрессора РФ. Однако, если украинские войска начнут контрнаступление, Зеленский выступит в видеоформате.

На церемонии в этом году канцлер Германии Олаф Шольц собирается произнести похвальную речь об украинцах и президенте Зеленском.

видео дня

Премия Карла Великого вручается за вклад в объединение Европы. В этом году премией решили наградить украинский народ и Владимира Зеленского. В Германии объяснили, что украинцы защищают не только собственную страну, "но и Европу и европейские ценности".

Церемония награждения должна была состояться в день Вознесения Господня 18 мая. Однако Олаф Шольц отправится на саммит G7 в Японию. Поэтому вручение перенесли на выходные перед этой датой (13-14 мая).

С начала войны Зеленский побывал в США, Британии, Франции и Польше - но не в Германии. Хотя Германия сейчас является вторым крупнейшим поставщиком оружия после США, отношения между правительствами в Берлине и Киеве по меньшей мере сложные, отмечает Bild.

У Зеленского обвиняли канцлера в нерешительности и отсутствии поддержки в течение длительного времени. Встреча в Аахене между Шольцем и Зеленским может открыть новую главу дружбы, пишет издание.

Визит Зеленского в Польшу

Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля прибыл с официальным визитом в Польшу. Там он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Украина и Польша согласовали новый пакет военной помощи.

Кроме того, в Варшаве Зеленский получил от Дуды высшую государственную награду Республики Польша – орден Белого Орла.

Глава Украинского государства награжден орденом в знак признания выдающихся заслуг в углублении дружеских и всесторонних отношений между Польшей и Украиной, за развитие сотрудничества во имя демократии, мира и безопасности в Европе, стойкость в защите неотъемлемых прав человека.

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