Новая техника, самолеты и танки: итоги визита Зеленского в Польшу

Зеленский и премьер-министр Польши подписали протокол о поставках оборонной техники для Украины.

Зеленский и Дуда / president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский 5 апреля прибыл с официальным визитом в Польшу. Там он встретился с президентом Польши Анджеем Дудой и премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Как стало известно, Украина и Польша согласовали новый пакет военной помощи.

"Согласован новый очень нужный именно сейчас нашим воинам оборонный пакет, который защищает свободу и независимость не только Украины, Польши, Европы, но и всего мира. Очень важно, чтобы те, кто сейчас в окопах на востоке, там, где горячо, на юге Украины, знали, что здесь, в Варшаве, мы договорились о том, что даст Украине и каждому и каждой из наших воинов больше силы", - заявил президент.

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Что подписал Зеленский в Польше

Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписали протокол о поставках оборонной техники для Украины.

"Премьер-министр Моравецкий и президент Украины Зеленский подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в сфере поставок оборонного оборудования", - говорится в сообщении Канцелярии польского премьера в Twitter.

Речь идет, в частности, о поставках колесных бронетранспортеров Rosomak.

Депортация детей в РФ

Сообщается, что Польша готова помочь Украине в поиске и возвращении детей, депортированных оккупантами на территорию России.

Сейчас власти ищут решение, как вернуть украинских детей, которые были силой похищены и депортированы Россией.

"Наши польские братья готовы помочь в поиске и возвращении детей. Мы благодарны за совместную инициативу Польши и Еврокомиссии относительно этого", - сказал Зеленский.

Зеленский в Польше / president.gov.ua

Польша передала танки Украине

"Мне приятно констатировать, что наши предыдущие договоренности уже выполнены. Есть очевидное польское лидерство в танковой коалиции. Польские танки уже на поле боя в Украине", - заявил президент Украины.

Что предоставит Польша Украине

Член Совета министров Польши Михал Дворчик сообщил, что Киев заказал у Варшавы:

150 бронетранспортеров Rosomak;

3 ротных модуля самоходных минометов RAK;

100 польский ПЗРК Piorun.

Что заявил Дуда после встречи с Зеленским

Дуда / Офис президента

Польша продвигает вопросы гарантий безопасности для Украины от НАТО и хочет, чтобы их предоставили перед летним саммитом Альянса в Вильнюсе.

Варшава поддерживает Украину на пути членства в НАТО.

"Я долго разговаривал с президентом Владимиром Зеленским 24 февраля 2023 года. Ситуация на тот момент была чрезвычайно драматичной. Мы уже тогда знали, что россияне нападут и начнется полномасштабная война", - отметил он.

Что заявил Моравецкий после встречи с Зеленским

Место Украины в НАТО и ЕС. Членство Украины в этих организациях будет обеспечивать еще большую безопасность Польши.

Польша хочет вместе с Украиной построить новую архитектуру безопасности для НАТО и ЕС.

Отметим, Зеленский в Польше также заявил, что российские оккупанты продолжают атаковать украинские позиции и пытаются захватить Бахмут. Украинская армия может выйти из города, если ситуация там станет еще хуже, заявил президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Польше.

В Бахмуте самая сложная ситуация на фронте, говорит Зеленский. Однако оккупантам так и не удалось взять город под свой контроль, ВСУ находятся в Бахмуте.

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