"Договоренности выполнены": польские танки уже на поле боя в Украине - Зеленский

Президент Украины отметил, что в "танковой коалиции" есть польское лидерство.

Польские танки уже на поле боя / Коллаж Bundeswehr, УНИАН, Офис президента

Украина готовится к масштабному контрнаступлению и продолжает удерживать свои позиции, не позволяя российским оккупантам добиться "успехов". В этом ВСУ уже помогают польские танки, которые активно используют на поле боя. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.

Зеленский отметил, что в "танковой коалиции" есть польское лидерство.

"Мне приятно констатировать, что наши предыдущие договоренности уже выполнены. Есть очевидное польское лидерство в танковой коалиции. Польские танки уже на поле боя в Украине", - сказал Зеленский.

видео дня

Новость дополняется...