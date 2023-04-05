"Договоренности выполнены": польские танки уже на поле боя в Украине - Зеленский

Президент Украины отметил, что в "танковой коалиции" есть польское лидерство.
Украина готовится к масштабному контрнаступлению и продолжает удерживать свои позиции, не позволяя российским оккупантам добиться "успехов". В этом ВСУ уже помогают польские танки, которые активно используют на поле боя. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким.
Зеленский отметил, что в "танковой коалиции" есть польское лидерство.
"Мне приятно констатировать, что наши предыдущие договоренности уже выполнены. Есть очевидное польское лидерство в танковой коалиции. Польские танки уже на поле боя в Украине", - сказал Зеленский.
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Автор: Ангелина Подвысоцкая