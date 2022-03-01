Вражеская техника пылает: копы на Харьковщине похвастались уничтожением танков РФ

Полиция показала в соцсетях, что осталось от вражеских танков после успешной атаки украинских сил.
В городе Дергачи Харьковской области полицейские уничтожили два танка российских оккупантов.
Тяжелая военная техника была с полным боекомплектом и помечена буквой Z. Соответствующее видео опубликовано пресс-службой ГУ НП в Харьковской области
Полиция показала в соцсетях, что осталось от вражеских танков после успешной атаки украинских сил.
"Уничтожены два российских танка", - добавили копы Харьковщины.
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Напомним, жители Городни в Черниговской области заблокировали движение российской военной техники в сторону областного центра.
Горожанам удалось остановить оккупантов – те развернулись.
Автор: Алексей Тесля