Вражеская техника пылает: копы на Харьковщине похвастались уничтожением танков РФ

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В городе Дергачи Харьковской области полицейские уничтожили два танка российских оккупантов.

Тяжелая военная техника была с полным боекомплектом и помечена буквой Z. Соответствующее видео опубликовано пресс-службой ГУ НП в Харьковской области

Полиция показала в соцсетях, что осталось от вражеских танков после успешной атаки украинских сил.

"Уничтожены два российских танка", - добавили копы Харьковщины.

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Напомним, жители Городни в Черниговской области заблокировали движение российской военной техники в сторону областного центра.

Горожанам удалось остановить оккупантов – те развернулись.