В Германии у Немцова родился внук Борис

Антон Немцов назвал сына в честь отца Борисом / Фото: Instagram/Екатерина Одинцова

23-летний Антон Немцов, сын Бориса Немцова и Екатерины Одинцовой, принимает поздравления: несколько дней назад его супруга Анна родила сына, которого новоиспеченные родители приняли решение назвать в честь дедушки Борисом.

Одинцова поделилась снимком в Instagram, как 31 января они с сыном забрали невестку из роддома в немецком Мюнхене, в котором супруги сейчас постоянно проживают.

"Спасибо, дети!" — написала новоиспеченная бабушка.

С прибавлением Анну и Антона поздравили не только фолловеры в соцсетях, но и звездные друзья: Лариса Гузеева, Саша Савельева, Юлия Савичева и другие.

Как известно, Антон и его возлюбленная Анна стали мужем и женой в июне 2018 года. Пара познакомилась благодаря соцсетям.

Экс-супруга Немцова не скрывает радости, что ее сын стал отцом в столь молодом возрасте.

"Как же здорово, когда родителями становятся в юности. Мне было 23, когда родился Антон. У Антона в 23 уже есть сын Боря. Мои родители, у которых я появилась в 21, уже стали прабабушкой и прадедушкой. Надеюсь, у меня тоже есть такой шанс", - написала счастливая бабушка.

/ Фото: Instagram/Екатерина Одинцова

Напомним, ранее Одинцова поделилась фотографиями со свадьбы сына, которая состоялась в Москве в элитном Дворце бракосочетания Барвиха Luxury Village.