Сын Немцова женился на своей давней возлюбленной: фото

23-летний Антон Немцов, сын политика Бориса Немцова и бизнес-леди Екатерины Одинцовой, официально зарегистрировал отношения со своей избранницей. Молодой человек расписался с давней возлюбленной Анной Игнатьевой во элитном Дворце бракосочетания Барвиха Luxury Village и сыграл роскошную свадьбу.

Снимками с мероприятия поделилась в Instagram мама жениха, она же подробно рассказала о новоиспеченной супруге сына и о том, как проходило торжество.

По словам Одинцовой, свадьбу организовали всего за 10 дней, концепцию мероприятия придумали Антон и Анна.

"Они вместе решили делать спокойный дружеский ужин без пафоса, выбрали зал, сами утвердили меню", — рассказала Екатерина.

Свадьба получилась очень стильная и элегантная, со множеством живых цветов и изысканным оформлением. Невеста выбрала для торжества нежное платье Edem Couture. А Одинцова и ее дочь Дина Немцова сменили за время мероприятия по два наряда.

Как рассказала мама жениха, избранница ее сына из Нижнего Новгорода, как и сама Екатерина. Родители девушки — предприниматели. Анна занимается конным спортом и плаванием, увлекается глянцевой журналистикой.

Напомним, Антон и Анна познакомились в соцсети, когда сын Немцова увидел у друзей во френдах девушку, которая интересуется физикой, поскольку сам является фанатом данной науки.

Как ранее сообщалось, городской совет Вашингтона единогласно поддержал окончательный вариант законопроекта о присвоении площади перед посольством России имени убитого оппозиционера Бориса Немцова.