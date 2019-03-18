Кровавая стрельба в Голландии: группа неизвестных напала на пассажиров трамвая

Стрельба в Голландии / twitter.com/YelleTieleman

18 марта голландские СМИ сообщают о нападении на пассажиров трамвая. Несколько пассажиров ранены, пока не называется их точное число.

Группа злоумышленников, которой по итогу удалось скрыться, открыла стрельбу в трамвае. Инцидент произошел в городе Утрехт, недалеко от остановки "Площадь 24 октября".

Мотивы нападавших неизвестны, однако правоохранительные не исключают, что это могли быть террористы.

Eerste beelden schietpartij Utrecht pic.twitter.com/fCdROpduDp — RTL Nieuws (@RTLnieuws) 18 марта 2019 г.

#HappeningNow scene where gunman attacks tram passengers in Dutch City of Utrecht. There is reports that there is up to 4 GUNMEN!!!



pic.twitter.com/KAfjQLQg28 — The Unaffiliated (@TheUnaffiliate) 18 марта 2019 г.

Напомним, 16 марта в Николаеве из-за очереди в McDonald's произошла стрельба. Ссора возникла из-за того, что первым заедет на McDrive.

Как сообщалось, в результате теракта в Новой Зеландии погибли 49 человек, еще около 50 человек с ранениями различной степенью тяжести были доставлены в больницы.

Свидетели рассказали подробности теракта в Новой Зеландии. Когда раздались выстрелы, все начали паниковать, часть людей сумела укрыться в соседнем с мечетью доме.