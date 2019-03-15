"Люди истекали кровью и умирали": свидетели рассказали подробности теракта в Новой Зеландии

15 марта 2019, 18:14

Когда раздались выстрелы, все начали паниковать, часть людей сумела укрыться в соседнем с мечетью доме.

Нур Тавиш, свидетель теракта
Нур Тавиш, свидетель теракта / NZ Herald

Один из свидетелей бойни в новозеландском Крайстчерче рассказал о том, как все происходило, когда террорист принялся расстреливать людей.

Нур Тавиш сказал, что он был напротив мечети Аль-Нур со своими друзьями, когда началась стрельба. Поначалу они не могли понять, каков источник шума.

"Сначала мы подумали, что произошло что-то с колонками, но вскоре поняли, что дело не в них. Потом мы услышали крики и непрекращающуюся стрельбу... все запаниковали. Выстрелы всё раздавались, и раздавались, и раздавались... Люди убегали, кричали, раненые, упав на землю, пытались убежать, и мы видели, как они внезапно падают", - цитирует свидетеля преступления New Zealand Herald.

Также Тавиш видел, как кто-то разбил окно люди начали выпрыгивать оттуда:

"Это был единственный путь для побега. Я последовал за выпрыгнувшим. Все, о чем я думал, это как поскорее убраться оттуда. Нам даже не пришло в голову помочь другим людям... видимо, такова природа людей"

Когда он и другие люди побежали в панике в поисках укрытия, Тавиш перепрыгнул полутораметровый забор и принялся колотить в дверь соседнего дома - отчаянно надеясь, что кто-то ее откроет и укроет его от опасности. Так и произошло.

"Мы укрылись внутри и я увидел, как еще одного мужчину застрелили, я видел кровь".

Позже, когда выстрелы стихли, мужчина направился в мечеть, желая помочь раненым. "Люди истекали кровью и умирали... это было ужасно", - говорит Тавиш, добавляя, что его друг потерял жену в результате террористического акта.

Еще один свидетель, Халед Аль-Нобани описал хаотические кровавые сцены внутри мечети Аль-Нур:

"Этот парень, террорист, находился там около двух минут после того, как он стрелял во всех - в молодых мужчин, старых женщин. Первого человека он застрелил в воротах, двух людей в корридоре, и пошел дальше внутрь расстреливать всех. Я убежал через дверь, разбил ворота и начал выводить первыми детей. Мои друзья мне помогали".

Он также отметил, что один из мужчин в мечети попытался напасть на стрелка и вырвать у него оружие, но попытка оказалась неудачной.

"Тот выстрелил в него в упор", - сказал свидетель.

Стрелок также стрелял на улице, на главной дороге, между парком и мечетью и он застрелил моего друга.

"Когда его дети начали убегать, он принялся стрелять и по ним. Я успел забрать детей", - добавил он.

Мужчина также выразил разочарование скоростью реакции полиции на стрельбу. По его словам, чтобы прибыть на место преступления, ей понадобилось около 20 минут * несмотря на то, что теракт происходил в самом центре города, а дороги были свободными. Аль-Нобани добавил, что двое его друзей погибли, один из них - беженец из Сирии с четырьмя детьми и женой. 

Как сообщалось ранее, в результате теракта погибли 49 человек, еще около 50 человек с ранениями различной степенью тяжести были доставлены в больницы.

Мир оказался шокирован жестоким терактом - мировые лидеры решительно осудили бойню в мечетях.

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теракт Новая Зеландия Крайстчерч
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