В Словении официально начала работу Православная церковь Украины

В храме святого Урхо в Словении прошла первая литургия Православной церкви Украины.

Как сообщает посольство Украины в Словении, на первой литургии присутствовали дипломаты и представители посольства.

Богослужение возглавил протоирей Василий Кучирка вместе со словенским священником отцом Алешем Томашевичем.

Напомним, религиозная община церкви Иоанна Богослова села Небиж Хорошевского района (Житомирская область) стала уже пятисотой общиной, перешедшей из лона бывшей Украинской православной церкви (Московского патриархата) в Православную церковь Украины.

В Раде сделали важное заявление по переходу храмов бывшей УПЦ МП в ПЦУ.