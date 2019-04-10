Немецкие СМИ сообщили о смерти матери Ангелы Меркель

Ангела Меркель с мамой - Герлиндой Каснер / Reuters

Герлинда Каснер, мать немецкого канцлера Ангелы Меркель, ушла из жизни в возрасте 90 лет.

Такое сообщение опубликовано на странице издания SUPERillu в Twitter со ссылкой на официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта.

"Герлинда Каснер, мать канцлера, скончалась. Мы просим уважать личную жизнь канцлера и её семьи", — заявил он.

Напомним, ранее Ангела Меркель во время официального визита в Киеве назвала причину своего грядущего ухода из политики.