Меркель в Киеве назвала причину ухода из политики

Меркель настроена покинуть политику после истечения срока ее полномочий / Reuters

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в рамках визита в Киев назвала причины своего запланированного ухода из политики.

"Я 18 лет возглавляю христианских демократов. Теперь нужно сказать: пусть уже другие возьмут на себя ответственность", - цитирует Меркель Европейская правда.

По словам Меркель, ее партия все еще имеет наивысшую поддержку в стране, но результаты "не так хороши, которые мы хотели".

Канцлер предполагает, что уровень народной поддержки ее партии снизился после ряда миграционных скандалов, в том числе внутри политсилы.

"Я 13 лет на посту федерального канцлера, поэтому я сказала, что буду оставаться на посту до конца срока, но после не буду канцлером", - сказала Меркель.

Напомним, ранее СМИ сообщили об уходе Ангелы Меркель с важного политического поста.

Как ранее сообщалось, информация о том, что многолетний федеральный канцлер Германии Ангела Меркель уже в ближайшем будущем планирует закончить политическую карьеру, во всем мире была воспринята с беспокойством.