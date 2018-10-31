Эксперт рассказал, почему в Кремле обрадуются уходу Меркель из политики

Ангела Меркель / Reuters

Информация о том, что многолетний федеральный канцлер Германии Ангела Меркель уже в ближайшем будущем планирует закончить политическую карьеру, во всем мире была воспринята с изрядным беспокойством

Такое мнение в своей статье для немецкого издания Der Tagesspiegel высказал эксперт и журналист Кристоф фон Маршал.

Он считает, что известие о скором конце для политической карьеры канцлера переживают не с чувством облегчения, а испытывая сильную озабоченность из-за потери гарантий и стабильности. Бундесканцлер Меркель доказала давно, что умеет оказывать умиротворяющее воздействие на политиков. Кроме того, его громадный вклад в решение самых разных европейских проблем неоспорим.

Как считает фон Маршал, единственным государством, которое будет крайне рада уходу Меркель из политики, станет Россия − потому что "фрау канцлер" объединила всю Европу в вопросе антироссийских санкций, введенных из-за конфликта на востоке Украины.

Напомним, ранее СМИ сообщили об уходе Ангелы Меркель с важного политического поста.