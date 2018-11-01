Дипломат назвал последствия ухода Меркель для Украины

Владимир Огрызко считает, что уход Меркель пройдет для Украины безболезненно / Главред

Экс-министр иностранных дел Владимир Огрызко заявил, что после ухода из политики канцлера Ангелы Меркель Германия по-прежнему останется оплотом Европы и смена руководства ничего не изменит в позиции немецкого правительства, в том числе в отношении Украины.

В комментарии InfoResist дипломат подчеркнул, что уход Меркель может нести определенные неудобства только для тех, кто привык непосредственно с ней работать.

"С этим надо жить. Но я не думаю, что это создает для нас, в том числе и для Украины, какие-то дополнительные проблемы, потому что правящая элита Германии в полной мере понимает, что строить мир на принципах войны, коррупции, аннексии и т.п. никак нельзя", - сказал он.

По словам Огрызко, уход Меркель никак не повлияет на строительство "Северного потока-2" и кардинальных изменений в политике Германии не произойдет.

"Да, это для немецкой экономики проект выгодный, они хотят заработать деньги. Но это совсем не значит, что, в конечном счете, они поменяют позицию на пророссийскую", - подытожил экс-министр.

Напомним, ранее СМИ сообщили об уходе Ангелы Меркель с важного политического поста.

Как ранее сообщалось, информация о том, что многолетний федеральный канцлер Германии Ангела Меркель уже в ближайшем будущем планирует закончить политическую карьеру, во всем мире была воспринята с беспокойством.