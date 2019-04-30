Американские СМИ подсчитали, сколько раз Трамп публично лгал

Дональд Трамп / GettyImages

Дональд Трамп за свое время пребывания на посту президента США сделал более 10 тысяч ошибочных либо ложных заявлений.

Соответствующее подсчеты провели сотрудники проекта The Fact Checker, сообщает авторитетное американское издание The Washington Post.

"26 апреля президент пересек отметку в 10 тысяч, в среднем делая около 23 ложных заявлений ежедневно в течение семи последних месяцев", − говорится в сообщении.

В общей сложности за первые сто дней своего президентства Трамп в среднем делал пять ложных сообщений.

"Но в последнее время он стал чаще делать ложные сообщения. Только за 25-27 апреля Трамп сделал 171 ложное заявление, или такое, которое вводит слушателей в заблуждение", − подчеркнули журналисты.

По данным проекта The Fact Checker, во время недавнего телефонного интервью с репортером Шоном Хэннити на канале Fox News (которое продлилось 45 минут) Трамп сделал 45 сомнительных заявлений. А на воспоследовавшем брифинге с прессой на следующий день произнес восемь заявлений, во время выступления в Национальной стрелковой ассоциации − 24, на агитационном митинге − 61.

Напомним, ранее в США рассказали, как из программы партии Дональда Трампа убрали предоставление летального оружия Киеву. До этого президент США потребовал от России "убраться" из Венесуэлы