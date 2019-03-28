После решения Трампа по Голанским высотам Украина попыталась сесть на два стула

Павел Климкин / REUTERS

И снова про Голаны.

Прочитал официальный комментарий нашего МИД по поводу признания Штатами аннексии Голанских высот накануне.

Наша позиция - это попытка усидеть на двух стульях.

Голанские высоты упоминаются в одном предложении с сухими ссылками на резолюции Совбеза ООН. Ни одного предложения о том, что мы осуждаем или не признаём аннексии.

А дальше две трети комментария посвящены совершенно другому событию - обстрелам между Израилем и сектором Газы 25 марта. Видите прямую связь, нет?

Комментарий получился максимально странным.

Читайте такжеРешение Трампа по Голанским высотам равносильно признанию Крыма российскимТо есть, мы, как бы не признаём аннексию Голан, но прямо об этом не говорим. То есть мы не признаём аннексию не потому, что это акт агрессии и мы в принципе, как жертва агрессии, против аннексий и оккупаций территорий, а потому, что, видимо, резолюции Совбеза.

А размышления о "легитимних безпекових інтересах Ізраїлю" с последующим осуждением боевиков ХАМАС из-за обстрела Израиля и вовсе наводит на мысль, что мы признаём Голанские высоты как "безпековий інтерес" Израиля, а значит мы какбэ и не против того, что произошло.

Иначе я объяснить, как в комментарий о Голанах попали целых два абзаца про сектор Газы и обстрелы не могу.

Почему бы, например, не осудить обстрелы Израиля в отдельном комментарии МИД, посвятив этому даже больше текста? Это было бы вполне логично.

Более того, накануне наш МИД вызвал "на ковёр" посла Палестины (!) в связи с обстрелами сектором Газы территории Израиля.

Ну, вы поняли. Никогда никто не реагировал ни на какие обстрелы до этого, и посла не вызывали. И тут внезапно вызывают посла Палестины (то есть представителя Палестинской автономии), который вообще никаким боком не имеет отношения к политическим структурам, контролирующим сектор Газы.

Короче, в очередной раз, могу спросить у Климкина "щоцебуло". Я считаю, что наша позиция - слабая и беззубая, а дело касается в том числе и нас самих, как государства, пострадавшего от агрессии РФ.