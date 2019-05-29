Чернокожий рэпер выпустил клип, в котором он насилует и убивает белую женщину, символизирующую Францию

Ник Конрад своей песней вызвал громкий скандал во Франции / Le Figaro

Скандальный рэпер Ник Конрад выпустил клип, в котором он издевается над белой женщиной, после чего убивает ее.

По задумке чернокожего автора, женщина символизирует Францию.

Клип под названием Doux Pays вышел в пятницу и вызвал большой скандал: мужчина на видео читает оскорбления и провокационные строчки "Я сжигаю Францию и этот огонь не остановить, я *бу Францию ​​до ее агонии". Под начитку показывается видеоряд с одетой в цвета национального французского флага женщиной, которую певец с камерунскими корнями душит.

Текст песни содержит такие фразы, как "член во рту Франции, я кончу как свинья", "я ловлю маленькую белую девочку и рву ей анус", "она любит, когда мы убиваем, когда в аэропорту кровь", "я заложил бомбу под королевский Пантеон", "эта страна никогда не была сладкой", и в конце - "моя рука убивает кричащую в агонии Францию".

Само название песни - Doux Pays ("Сладкая страна")- является отсылкой к песне Douce France ("Нежная Франция") Шарля Трене, композиции, в которой высказывалась любовь к Франции.

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Песня была немедленно осуждена политическим классом, а пресса обвинила Конрада в том, что он пытается "разжечь жестокую гражданскую войну".

Однако сам Конрад оправдывает клип и текст авторским видением. По его словам, художественный подход заключался в том, что "Францию" в тексте песни стоит понимать "как французский менталитет и СМИ, которые присвоили себе право интерпритации".

В комментарии Le Figaro артист отметил, что в пригородах страны чернокожие французы подвергаются дискриминации из-за своего цвета кожи. Также он отметил, что является не французом, а афро-французом.

После выхода клипа артиста оштрафовали на 5000 евро.

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