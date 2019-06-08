"Санкции – это ошибка": глава делегации стран ЕС возжелала "прекрасного крымского вина"

Делегация приехала на аннексированный полуостров, чтобы пообщаться с людьми.
Глава делегации общественников из стран Евросоюза Татьяна Говорова-Генард заявила, что санкции против аннексированного Россией Крыма – это ошибка.
"Мы очень сожалеем, что в отношении Крыма введены эти санкции. К примеру, мы попробовали прекрасное крымское вино и очень сожалеем, что не сможем его купить в Европе", — цитирует жительницу Люксембурга Говорова-Генард РИА Новости.
По ее словам, делегация из 14 человек приехала на аннексированный полуостров, несмотря на санкции, чтобы пообщаться с людьми. В состав делегации вошли представители Франции, Люксембурга, Италии, Бельгии, Греции, Польши и других стран.
Ранее в Германии "непутевый" премьер призвал отменить санкции против России. С соответствующим заявлением выступил премьер-министр Саксонии. Реакция в ФРГ и Украине не заставила себя долго ждать.
В свою очередь западные СМИ сообщили, что в Евросоюзе согласовали продление антироссийских санкций. Санкции ЕС против России будут продлены на год.
Напомним, президент Владимир Зеленский выразил надежду на то, что санкции против России европейские страны будут продолжать вплоть до возвращения всех оккупированных частей Украины.
Аннексия Крыма
В марте 2014 года в Крыму под дулами российских военных прошел так называемый "референдум" о статусе полуострова, большинство жителей якобы высказались за присоединение к РФ. Позже Россия аннексировала Крым. В Украине власти признали 20 февраля 2014 года датой начала захвата полуострова.