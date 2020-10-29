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Вкуснющее быстрое вино из винограда без сахара – пошаговый рецепт

29 октября 2020, 14:23

Нужно проследить, чтобы для приготовления вина не использовался зеленый виноград.

Дома вкусное вино можно сделать за считанные дни – Домашнее вино без сахара
Дома вкусное вино можно сделать за несколько дней / УНИАН

Из сорта винограда Молдова можно быстро сделать вкуснющее и полезное домашнее вино из винограда без сахара – для приготовления напитка понадобится всего несколько дней.

Для изготовления вина нужно использовать спелый виноград без листьев. Зеленые ягоды могут испортить вкус напитка.

Что понадобится для того, чтобы приготовить вино с винограда:

  • 80 кг винограда;
  • 6 л воды.

Чтобы сделать вино, необходимы бочки с широким горлом.

Как делать вино в домашних условиях

Переложите вино в бочки и подавите ягоды, это можно сделать чистой ногой. В каждую бочку налейте по 3 л воды. Оставьте бочки в теплом месте и прикройте крышками – не закрывайте плотно.

Дома вкусное вино можно сделать за считанные дни
Дома вкусное вино можно сделать за несколько дней / Скриншот
Дома вкусное вино можно сделать за считанные дни
Дома вкусное вино можно сделать за несколько дней / Скриншот

Через сутки перемешайте виноград. Виноград нужно перемешивать два раза в день – утром и вечером – и снова прикрывать бочки крышками.

Дома вкусное вино можно сделать за считанные дни
Дома вкусное вино можно сделать за несколько дней / Скриншот

На третий день снова все перемешайте и вытащите из бочек жмых. В бочках останется молодое домашнее вино, оно должно быть немного сладким.

Потом все вино можно слить в одну бочку. Емкость нужно накрыть крышкой так, чтобы в нее поступало как можно меньше воздуха.

На четвертый день напиток должен потерять сладость, но не стать кислым. Процедите вино и перелейте в стеклянный бутыль, но не заполняйте сосуд полностью. Оставьте вино доигрывать в емкости при комнатной температуре.

В бутыль не должен попадать кислород – наденьте на емкость перчатку и сделайте в ней несколько дырочек. Вино будет готово тогда, когда доиграет. Потом напиток нужно процедить.

Дома вкусное вино можно сделать за считанные дни
Дома вкусное вино можно сделать за несколько дней / Скриншот

Как сделать вино из винограда – видеорецепт

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