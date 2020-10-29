Вкуснющее быстрое вино из винограда без сахара – пошаговый рецепт

Нужно проследить, чтобы для приготовления вина не использовался зеленый виноград.
Из сорта винограда Молдова можно быстро сделать вкуснющее и полезное домашнее вино из винограда без сахара – для приготовления напитка понадобится всего несколько дней.
Для изготовления вина нужно использовать спелый виноград без листьев. Зеленые ягоды могут испортить вкус напитка.
Что понадобится для того, чтобы приготовить вино с винограда:
- 80 кг винограда;
- 6 л воды.
Чтобы сделать вино, необходимы бочки с широким горлом.
Как делать вино в домашних условиях
Переложите вино в бочки и подавите ягоды, это можно сделать чистой ногой. В каждую бочку налейте по 3 л воды. Оставьте бочки в теплом месте и прикройте крышками – не закрывайте плотно.
Через сутки перемешайте виноград. Виноград нужно перемешивать два раза в день – утром и вечером – и снова прикрывать бочки крышками.
На третий день снова все перемешайте и вытащите из бочек жмых. В бочках останется молодое домашнее вино, оно должно быть немного сладким.
Потом все вино можно слить в одну бочку. Емкость нужно накрыть крышкой так, чтобы в нее поступало как можно меньше воздуха.
На четвертый день напиток должен потерять сладость, но не стать кислым. Процедите вино и перелейте в стеклянный бутыль, но не заполняйте сосуд полностью. Оставьте вино доигрывать в емкости при комнатной температуре.
В бутыль не должен попадать кислород – наденьте на емкость перчатку и сделайте в ней несколько дырочек. Вино будет готово тогда, когда доиграет. Потом напиток нужно процедить.
Как сделать вино из винограда – видеорецепт